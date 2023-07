Athens Democracy Forum 2023: Διερευνά το μέλλον της Δημοκρατίας

Λιγότερο από τρεις μήνες απομένουν μέχρι το 11ο Athens Democracy Forum, το οποίο θα λάβει χώρα στη Αθήνα από τις 27 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Πολιτικοί, διαμορφωτές πολιτικής, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της νέας γενιάς θα κληθούν να αναδείξουν και να συζητήσουν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των πιο κρίσιμων και πιεστικών ζητημάτων της εποχής μας. Η εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στο Φόρουμ, το οποίο διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, θα διεξαχθούν ουσιαστικές και ενδελεχείς συζητήσεις γύρω από δύο παράλληλες αλλά αντιθετικές πολιτικές τάσεις που παρατηρούμε σήμερα: τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση από τη μια μεριά, και την αδιάκοπη και συνεχώς ανανεούμενη επιδίωξη εμβάθυνσης των δημοκρατικών θεσμών και ιδεωδών, από την άλλη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιφανείς συμμετέχοντες του συνεδρίου θα επιχειρήσουν να προτείνουν λύσεις και συνεργασίες που θα τροφοδοτήσουν δημιουργικά το έργο τους για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.

Το πρόγραμμα του φετινού Athens Democracy Forum περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεματικών που αφορούν τις σύγχρονες δημοκρατίες:

Case Study: China v. United States – Toward coexistence or war?

Rethinking Security: When Threats are Invisible

Case Study: The Future is African

Tutorials on the Tools of Democracy

Rethinking Climate: Flight and Fight instead of Agriculture

Μεταξύ των έως τώρα επιβεβαιωμένων ομιλητών συμπεριλαμβάνονται: η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις Jutta Urpilainen, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα Carlos Alvarado Quesada, ο Dr. Benedikt Franke, Αντιπρόεδρος και C.E.O του Munich Security Conference, ο Thomas L. Friedman συγγραφέας και αρθρογράφος των The New York Times, η Laura Thornton, Senior Vice President, Democracy, German Marshall Fund, o Elhadj As Sy, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Kofi Annan Foundation, o Art O'Leary, C.E.O. της Εκλογικής Επιτροπής της Ιρλανδίας και Γραμματέας στις συνελεύσεις πολιτών για την απώλεια της βιοποικιλότητας, η Keyu Jin, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών στο London School of Economics, η Fatou Jeng, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Ο.Η.Ε για ζητήματα νεολαίας, ο κινηματογραφιστής Amos Gitai, ο Adama Sanneh, συνιδρυτής και C.E.O. του Moleskine Foundation, ο Simon Reid-Henry, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, καθώς και πολλοί άλλοι.

Εφέτος, το Democracy & Culture Foundation, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Kofi Annan, εγκαινιάζει το βραβείο Kofi Annan NextGen Democracy Prize, που θα τιμά ηγέτες και ακτιβιστές ηλικίας από 18 μέχρι 30 ετών. Στόχος της δημιουργίας του νέου βραβείου είναι να αναδείξει τη σημασία των δημοκρατικών θεσμών για την κοινωνική ευημερία και να εμπνεύσει τη νέα γενιά προς την κατεύθυνση της προαγωγής και της προάσπισης των δημοκρατικών αξιών. Ο νικητής θα λάβει το χρηματικό ποσό των 10.000 δολαρίων και τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ένα ετήσιο πρόγραμμα “mentorship” δίπλα σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο ειδήμονα σε θέματα δημοκρατίας. Η εφετινή νικήτρια είναι η Namatai Kwekweza από την Ζιμπάμπουε.

Η Namatai Kwekweza έχει βραβευτεί με το Next Generation Foresight Practitioners Walkabout Prize και είναι υπότροφος του School of International Futures. Στα 24 της χρόνια, έχει να επιδείξει σημαντική δημοκρατική και φεμινιστική ακτιβιστική δράση, έχοντας πάνω από έξι χρόνια εμπειρίας στην οργάνωση κοινοτήτων, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έμφαση στα δικαιώματα της νεολαίας και των γυναικών. Είναι διευθύντρια του WELEAD Trust, μιας οργάνωσης για τη νεανική ηγεσία που ίδρυσε η ίδια το 2017.

Tο Φόρουμ υποστηρίζεται από: Microsoft, Climate Democracy Initiative, Arizona State University, Google, Council of Europe , EBRD, Libra Philanthropies, Lamda Development, Costa Navarino, Athens Development & Destination Management Agency, Cosmote, Aegean Airlines, Grand Bretagne Hotel, Berggruen Institute, Tsomokos Communications, The American College of Greece και Global Liberal Arts Alliance.

Σχετικά με το Democracy & Culture Foundation

Το Democracy & Culture Foundation ιδρύθηκε το 2019. Αποστολή του είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και της βελτίωσης της ποιότητας της διακυβέρνησης. Φιλοδοξεί να καταστεί η κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα προαγωγής διαλόγου και εξεύρεσης λύσεων για ζητήματα που αφορούν την εξέλιξη της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Οι δύο σημαντικότερες εκδηλώσεις που υλοποιεί κάθε χρόνο, το Athens Democracy Forum —που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους The New York Times—και το Art for Tomorrow, έχουν ως στόχο τη διασύνδεση και την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε διακεκριμένες προσωπικότητες και νέες φωνές για την υποστήριξη της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Το Ίδρυμα σχεδιάζει και υλοποιεί επίσης σειρά πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο με τους εταίρους του, μεταξύ αυτών το Teens for Democracy και το Building Blocks for Democracy.