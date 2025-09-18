Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Interpol Σερβίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων - Real.gr

Quantcast
Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Interpol Σερβίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων

17:30, 18/09/2025
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη 17/9 στην Αθήνα, διεθνώς διωκόμενος αλλοδαπός από την Interpol Σερβίας, για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος αναζητούνταν, προκειμένου να εκτίσει ποινή έξι μηνών για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών, πέντε ετών για το αδίκημα της παράνομης παραγωγής, κατοχής και πώλησης ναρκωτικών, σε συνδυασμό με παράνομη παραγωγή, κατοχή, οπλοφορία και πώληση όπλων και εκρηκτικών, καθώς και για να δικαστεί για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, με απειλούμενη μέγιστη ποινή την κάθειρξη σαράντα ετών.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Σερβίας, ο κατηγορούμενος, από τις αρχές του 2019 έως το 2022, συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί στη Σερβία και δραστηριοποιούνταν στις παραπάνω εγκληματικές πράξεις, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας δικηγόρου τον Φεβρουάριο του 2021 στο Βελιγράδι.

Επιπλέον, κατά το παρελθόν, σε έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στην οικία του, είχαν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, έτοιμες προς πώληση, όπλα και φυσίγγια.

Ο ανωτέρω συνελήφθη δυνάμει εντολής προσωρινής κράτησης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, όπου και θα οδηγηθεί.

