Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα για διακίνηση ναρκωτικών και ανθρωποκτονία από αμέλεια - Real.gr

Αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής συνέλαβαν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Αθήνας έναν 48χρονο αλλοδαπό, διωκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 48χρονος κατηγορείται ότι, μαζί με άλλα άτομα, αποτελούσε μέλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από την Ελλάδα προς τη Γαλλία. Επιπλέον, εμπλέκεται σε υπόθεση ανθρωποκτονίας που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2023 στη Γαλλία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.