Αθωώθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο οι κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες της Μάνδρας - Real.gr

Αθωώθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο οι κατηγορούμενοι για τις πλημμύρες της Μάνδρας

10:45, 28/08/2025
Αθωώθηκαν ομόφωνα από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων για τις πλημμύρες της Μάνδρας οι τρεις κατηγορούμενοι που βρέθηκαν στο εδώλιο για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια, μετά την αναίρεση που ασκήθηκε από τον Άρειο Πάγο.

Με ομόφωνη απόφαση του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το δικαστήριο απάλλαξε από την κατηγορία την πρώην δήμαρχο Μάνδρας, τον τότε προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δόμησης Ελευσίνας και την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή των δύο πρώτων και την απαλλαγή της πρώην δημάρχου στην πρόταση της προς το δικαστήριο.

