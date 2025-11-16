Αττική Οδός: «Αισθάνθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση εξουσίας» - Real.gr

Quantcast
Αττική Οδός: «Αισθάνθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση εξουσίας»

23:45, 16/11/2025
Αττική Οδός: «Αισθάνθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση εξουσίας»

Τι ισχυρίζεται η δημοσιογράφος που συνελήφθη για εξύβριση αστυνομικών έπειτα από έλεγχο.

Ο θόρυβος δεν έχει καταλαγιάσει ακόμα από την είδηση της σύλληψης γνωστής δημοσιογράφου, η οποία φέρεται να έβρισε και να απείλησε αστυνομικούς, έπειτα από αλκοτέστ στην Αττική οδό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όλα συνέβησαν περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν ένα αυτοκίνητο για έλεγχο, το οποίο όμως δεν σταμάτησε. Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν το όχημα στη συμβολή της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής. Το όχημα οδηγούσε άνδρας και είχε ως συνοδηγό τη γνωστή δημοσιογράφο. Στον έλεγχο ο 59χρονος οδηγός του οχήματος βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ ενώ η γνωστή δημοσιογράφος, αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, φαίνεται ότι τους βιντεοσκόπησε. Τελικώς, ο άνδρας και η γυναίκα συνελήφθησαν.

Το Mega παρουσιάζει όσα αναφέρει το περιβάλλον της δημοσιογράφου για το περιστατικό. «Σε ένα φανάρι στη λεωφόρο Κύμης ξαφνικά πέντε αστυνομικοί τους προέτρεψαν με έντονο ύφος να κατέβουν από το όχημα. Η δημοσιογράφος αισθάνθηκε ότι υπήρξε κατάχρηση εξουσίας από την πλευρά των αστυνομικών και παραδέχτηκε ότι είπε κουβέντες που δεν θα έπρεπε να πει. Προσποιήθηκε ότι τους βιντεοσκοπούσε χωρίς όμως να το κάνει».

