Αττική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του κόμβου Παιανίας - Κλειστές οι δεξιές λωρίδες στο σημείο λωρίδα κυκλοφορίας - Real.gr

Αναμένονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, η φωτιά έσβησε, ωστόσο οι δεξιές λωρίδες στο σημείο θα παραμείνουν κλειστές, κάτι που σημαίνει πως αναμένονται καθυστερήσεις στο σημείο.
Πραγματοποιήθηκε κατάσβεση πυρκαγιάς σε όχημα από την Π/Υ ύψος κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Δεξιά λωρίδα κλειστή.
Καθυστερήσεις 5'-10' ύψος του κόμβου Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
