Αττική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του κόμβου Παιανίας - Κλειστές οι δεξιές λωρίδες στο σημείο λωρίδα κυκλοφορίας - Real.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, η φωτιά έσβησε, ωστόσο οι δεξιές λωρίδες στο σημείο θα παραμείνουν κλειστές, κάτι που σημαίνει πως αναμένονται καθυστερήσεις στο σημείο.