Αττική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του κόμβου Παιανίας - Κλειστές οι δεξιές λωρίδες στο σημείο λωρίδα κυκλοφορίας - Real.gr

Αττική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του κόμβου Παιανίας - Κλειστές οι δεξιές λωρίδες στο σημείο λωρίδα κυκλοφορίας
Αττική Οδός: Φωτιά σε αυτοκίνητο στο ύψος του κόμβου Παιανίας – Κλειστές οι δεξιές λωρίδες στο σημείο λωρίδα κυκλοφορίας

15:02, 01/12/2025
Αναμένονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα στην Αττική Οδό, στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Αττικής Οδού, η φωτιά έσβησε, ωστόσο οι δεξιές λωρίδες στο σημείο θα παραμείνουν κλειστές, κάτι που σημαίνει πως αναμένονται καθυστερήσεις στο σημείο.

 

