Αττική Οδός: Κλειστή έως την Κυριακή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ασπρόπυργο ως Φυλή - Real.gr

Κλειστή έως και την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου θα παραμείνει η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, προκαλώντας σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται λόγω έκτακτης εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων». Κλειστό θα παραμείνει το τμήμα στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Η εκτροπή των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, ενώ οι εργασίες συντήρησης στη σήραγγα των Λιοσίων έχουν ως επακόλουθο τον αποκλεισμό των εισόδων στον αυτοκινητόδρομο, από την Ελευσίνα μέχρι και την περιφερειακή Αιγάλεω.

Τα οχήματα που κατευθύνονται προς το κέντρο της Αθήνας εκτρέπονται στην Λεωφόρο Αθηνών. Τα οχήματα με κατεύθυνση προς Λαμία, επίσης εκτρέπονται προς Λ. Αθηνών και στη συνέχεια στρίβουν αριστερά στον Κηφισό, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Ενώ τα οχήματα με προορισμό το αεροδρόμιο κάνουν έναν μεγάλο κύκλο, ακολουθώντας την Λ. Αθηνών, στη συνέχεια στροφή στον Κηφισό και επανείσοδο στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στη σήραγγα των Λιοσίων, μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης θα διέρχονται κανονικά από το αποκλεισμένο τμήμα, με τη συνδρομή της Τροχαίας.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.