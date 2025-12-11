Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO - Real.gr

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια ελέγχων για μηχανές χωρίς δίπλωμα και άδεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο ένας μοτοσικλετιστής, ενώ τα υπόλοιπα οχήματα είχαν σταματήσει στο σήμα των τροχονόμων, αγνόησε τις εντολές και προσπάθησε να συνεχίσει την πορεία του. Μάλιστα, στην προσπάθειά του να διαφύγει παρέσυρε έναν τροχονόμο που προσπαθούσε να τον σταματήσει. Αποτέλεσμα ήταν ο τροχονόμος να πέσει στο έδαφος.

Πλέον οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό.