Αττική Οδός: Στην κυκλοφορία το τμήμα που είχε κλείσει - Real.gr

Στην κυκλοφορία και πάλι από τις 06:00 σήμερα Παρασκευή το τμήμα της Αττική Οδός από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρος Φυλής, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, μετά την προσωρινή διακοπή λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών.

Το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης αποκαταστάθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, χάρη στη στενή συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον παραχωρησιούχο και τα συνεργεία του, τα οποία εργάστηκαν αδιάκοπα.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».

Κυκλοφοριακό χάος κατά τη διάρκεια των εργασιών

Κατά τη διάρκεια των έργων συντήρησης που πραγματοποιούνταν στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Ασπροπύργου, έως τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής, επικρατούσε κυκλοφοριακό χάος στο Λεκανοπέδιο Αττικής και πολύωρη ταλαιπρωία των οδηγών.

Η Τροχαία Αττικής βρισκόταν επί ποδός και είχε ενεργοποιήσει ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, με συνεχή ανάπτυξη δυνάμεων στους βασικούς οδικούς άξονες, προσαρμόζοντας τα μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία επιβαρυνόταν ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, καθώς μεγάλος αριθμός φορτηγών από τον Ασπρόπυργο, όπου δραστηριοποιούνται πολλές εταιρείες logistics, εκτρέπονταν στη Λεωφόρο Αθηνών.