Αττική: Φωτιά στο Νέο Κουβαρά – Ήχησε το «112»

Σε διακοπή της κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου προς Καλύβια προχώρησε η Αστυνομία λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στα Καλύβια.

Μάλιστα στάλθηκε μήνυμα από το «112» στου κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

?? Activation of 112 - Emergency Number

?? #Attica

?? Wildfire ?? in the area of #Neos_Kouvaras#Attica

? Stay alert

!? Follow the instructions of the Authorities

