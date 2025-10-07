Αττικόν: ΕΔΕ για το αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη μετά από χορήγηση λάθος αντιβιοτικού - Real.gr

Tο περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, χορήγησαν αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή το οποίο δεν έπρεπε να λάβει.
Η νεαρή ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο, ενώ οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν.
Στη συνέχεια δόθηκε εντολή η ασθενής να εξεταστεί από ιατροδικαστή ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.
Μετά από εντολή εισαγγελέα οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αττικόν»
«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».