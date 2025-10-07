Αττικόν: ΕΔΕ για το αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη μετά από χορήγηση λάθος αντιβιοτικού - Real.gr

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διετάχθη από το νοσοκομείο «Αττικόν» για το αλλεργικό επεισόδιο σε 22χρονη από χορήγηση λάθος αγωγής.

Tο περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή, όταν δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, χορήγησαν αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή το οποίο δεν έπρεπε να λάβει.

Η νεαρή ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο, ενώ οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν.

Στη συνέχεια δόθηκε εντολή η ασθενής να εξεταστεί από ιατροδικαστή ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Μετά από εντολή εισαγγελέα οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Αττικόν»

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος».