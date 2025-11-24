Ατύχημα για τον Σάκη Ρουβά: H στιγμή της πτώσης του από πλατφόρμα στη σκηνή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ατύχημα είχε ο Σάκης Ρουβάς στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Ο Σάκης Ρουβάς ενώ τραγουδούσε επί σκηνής και χόρευε με τις χορεύτριες το κομμάτι «Άντεξα», έπεσε από την πλατφόρμα που είχε δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο τραγούδι. Η πτώση όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο σημειώθηκε, όταν μια από τις χορεύτριες τον τράβηξε και εκείνος έχασε την ισορροπία του.

Δευτερόλεπτα ωστόσο μετά, ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε πάλι πάνω και συνέχισε να τραγουδάει.

«Έπεσε με δύναμη, θα μπορούσε να έχει σπάσει το κεφάλι του. Μάλιστα επειδή υπήρχε το ειδικό εφέ του ξηρού πάγου δεν μπορούσαμε να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς από τον καπνό που τους κάλυψε», είπε θαμώνας του μαγαζιού.