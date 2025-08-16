Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Συνελήφθησαν η ιδιοκτήρια και ο υπεύθυνος του παιχνιδιού - Real.gr

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά χθες το βράδυ στο λούνα παρκ της Κρεμαστής στη Ρόδο, όταν το παιχνίδι «τάψι» έσπασε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rodiaki.gr, για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άτομα, η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Όλα συνέβησαν γύρω στις 10 το βράδυ, στο πλαίσιο του πανηγυριού για τον Δεκαπενταύγουστο στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πεταλούδων και υπεύθυνο για την Επιχειρηματικότητα Νίκο Τσούλλο, που μίλησε στην ΕΡΤ, η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο στην Κρεμαστή, την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου, είχε τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και ως εκ τούτου είχε λάβει τη σχετική άδεια από τον Δήμο. Σήμερα αναμένεται να αποφασιστεί αν θα επαναλειτουργήσει η επιχείρηση.

Το περιστατικό συνέβη χθες, 15 Αυγούστου, το βράδυ, στο λούνα παρκ που λειτουργεί στην Κρεμαστή. Τέσσερα νεαρά άτομα που είχαν ανέβει στο παιχνίδι που λέγεται «ταψί», βρέθηκαν στο κενό, ευτυχώς από μικρό ύψος, όταν έσπασε το προστατευτικό κιγκλίδωμα στο οποίο φαίνεται να είχαν ακουμπήσει. Οι νεαροί έπεσαν κάτω και από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν, ενώ το περιστατικό κατέγραψε πολίτης που βρισκόταν στο σημείο την ώρα εκείνη, με το κινητό τηλέφωνο του.

Δείτε βίντεο από το ατύχημα στο λούνα παρκ: