Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ατύχημα με τέσσερα άτομα να εκσφενδονίζονται από παιχνίδι, σημειώθηκε σε λούνα παρκ την Παρασκευή στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το «Βήμα της Δωδεκανήσου» το ατύχημα σημειώθηκε σε λούνα παρκ στην περιοχή Κρεμαστή όπου διεξαγόταν πανηγύρι. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, συνολικά τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν στο παιχνίδι «ταψί». Κατά την ίδια πηγή το ατύχημα σημειώθηκε όταν έσπασε ένα από τα καθίσματα στο παιχνίδι με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν στα κάγκελα και να χτυπήσουν.