«Ατζαμής» διαρρήκτης στο Αρκαλοχώρι: Έσπασε τζαμαρία καταστήματος, τρόμαξε από τον συναγερμό και του έπεσαν τα κλοπιμαία - Real.gr

Ένας... ατζαμής διαρρήκτης στο Αρκαλοχώρι φοβήθηκε από τον συναγερμό και του έπεσαν τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν σήμερα στις 2.30 τα ξημερώματα όταν ένας άνδρας διέρρηξε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου.

Ο δράστης μπήκε μέσα στο κατάστημα και άρπαξε αρκετά κινητά τηλέφωνα ωστόσο όταν έφευγε, άθελά του, έσπασε σε χίλια κομμάτια την εξωτερική τζαμαρία με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Ο ίδιος φοβήθηκε και του έπεσαν τα κλοπιμαία κάτω ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ο λοστός και κάποια από τα κινητά τηλέφωνα.