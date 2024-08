Αυστραλία: Συντριβή ελικοπτέρου σε ταράτσα ξενοδοχείου - ΕΙΚΟΝΕΣ

Helicopter crashes into the top of a hotel in Cairns City, sparking mass exclusion zone and evacuation https://t.co/k1wRWdhAYs pic.twitter.com/7IYe4go3U1

Συγκεκριμένα, έχουν αποκλειστεί οι εξής δρόμοι: Esplanade, Minnie Street, Aplin Street, Grafton Street.

Σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Το περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/08), με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό.

Active Incident

Emergency services were called to an aviation incident at the Esplanade in Cairns City about 1.50am.

A Helicopter has crashed into the roof a hotel.

The building was evacuated as a precaution and there were no injuries sustained by people on the ground.