«Αυτή είναι μια τρομακτική νύχτα»: Τι λένε τα διεθνή ΜΜΕ για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη

«Καπνός υψώνεται από τα τρένα καθώς πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούν μετά από σύγκρουση κοντά στην Λάρισα, στην Ελλάδα, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 1 Μαρτίου 2023. Η σύγκρουση μεταξύ εμπορευματικής και επιβατικής αμαξοστοιχίας σημειώθηκε κοντά στα Τέμπη, περίπου 380 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, και είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό πολλών βαγονιών» γράφει το CNN.

Αναφορές για την τραγωδία κάνουν και τα Bloomberg, Associated Press και ΝΕΧΤΑ

DEVELOPING: A passenger train has collided with an oncoming freight train in northern Greece, killing 16 people and injuring at least 85, fire officials say https://t.co/noYcmtzOAC pic.twitter.com/ZC9ZdS939r

