Αυτό είναι το πρακτορείο που επιλέγουν οι Έλληνες για ταξίδι σε Νέα Υόρκη και Η.Π.Α.

Με τον πλούτο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, πολλοί ταξιδιώτες μπαίνουν στον πειρασμό να γίνουν οι ίδιοι ταξιδιωτικοί πράκτορες και να σχεδιάσουν τις τέλειες διακοπές τους μεμονωμένα. Αν και η Do It Yourself προσέγγιση έχει γίνει μόδα τα τελευταία χρόνια, ένα ταξιδιωτικό γραφείο έχει σίγουρα μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία στην οργάνωση ενός ταξιδίου. Το Joy Tours , με 50 χρόνια εμπειρίας στον ταξιδιωτικό χώρο και 34 χρόνια εξειδίκευσης στα οργανωμένα ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μπορεί σίγουρα να απογειώσει την εμπειρία της εκδρομής.