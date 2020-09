«Άχνα» από το ΝΑΤΟ για την τουρκική χυδαιότητα στο Αιγαίο - Τη νομιμοποίησε με βίντεο

Την περασμένη Παρασκευή, στο πλαίσιο της άσκησης "Συμμαχικός Ουρανός" (Allied Sky) συνολικά τέσσερα αμερικανικά βομβαρδιστικά B52 πέταξαν πάνω από όλες τις χώρες της Ευρώπης - μέλη του ΝΑΤΟ, με τις Πολεμικές Αεροπορίες να τα συνοδεύουν.

enikos.gr, του Χρήστου Μαζανίτη

Μόνο που, όπως είχαμε αναφέρει στο enikos.gr, οι Τούρκοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την συνοδεία του Β-52 και να προχωρήσουν σε ακραία πρόκληση στο Αιγαίο?, με την Πολεμική Αεροπορία να απαντά με μπαράζ αναχαιτίσεων και αερομαχιών. Όπως έγινε γνωστό και από το ΓΕΕΘΑ, 4 αεροσκάφη (Α/Φ) F-16 BLK 52+ συνόδευσαν το Αμερικανικό Στρατηγικό Βομβαρδιστικό τύπου Β-52 στο πλαίσιο της δραστηριότητας ALLIED SKY, επιδεικνύοντας τους ισχυρούς συμμαχικούς δεσμούς των Κρατών Μελών του ΝΑΤΟ. Τα ελληνικά μαχητικά συνόδευσαν το Αμερικανικό Α/Φ Β-52, πραγματοποιώντας πτήση εντός των FIR Αθηνών με έναρξη της αποστολής Νότια ΧΙΟΥ και πετώντας άνωθεν των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου, των Επτανήσων, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Μακεδονίας. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αεροπορικής Αστυνόμευσης της Χώρας μας με τα Σκόπια, τα Ελληνικά Α/Φ συνόδευσαν το Αμερικανικό Βομβαρδιστικό και κατά τη διάρκεια της πτήσης του στο FIR της γείτονος χώρας. Μόνο που οι Τούρκοι θεώρησαν ότι η αμερικανική παρουσία και η συνοδεία του Β-52 που είχαν μέχρι τα μικρασιατικά παράλια θα τους έδινε την ευκαιρία να προχωρήσουν μέχρι το κεντρικό Αιγαίο. Συνολικά, το ελληνικό σύστημα εποπτείας του Εθνικού Εναέριου Χώρου κατέγραψε 7 παραβιάσεις από συνολικά 14 τουρκικά μαχητικά, όλα οπλισμένα, που οδήγησαν σε σκληρές αερομαχίες με τα ελληνικά μαχητικά, τα οποία προχώρησαν σε 6 εμπλοκές τουρκικών F-16. Τώρα, το ΝΑΤΟ, δημοσίευσε χθες το βράδυ βίντεο με την εναέρια συμμαχική βόλτα. Στο βίντεο απουσιάζουν τα ελληνικά μαχητικά που το συνόδευσαν από την Χίο στις Κυκλάδες κι από εκεί μέσω Πελοποννήσου σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, και τα Σκόπια. Αντιθέτως, από το συνολικής διάρκειας 2 λεπτών και 46 δευτερολέπτων βίντεο, τα 55 δευτερόλεπτα, δηλαδή το 33% του συνολικού χρόνου του βίντεο, περιέχει πλάνα από την τουρκική πολεμική αεροπορία, με τον εναέριο ανεφοδιασμό από τουρκικό ιπτάμενο τάνκερ και την συνοδεία τουρκικών F-16.

Στο σχετικό δελτίο τύπου του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει κουβέντα για την τουρκική χυδαιότητα στο Αιγαίο, παρουσιάζοντας - με τις ευλογίες προφανώς του "Πόντιου Πιλάτου" γενικού γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ - μία ιστορία σαν να μην υπάρχει τίποτα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Γι' ακόμη μία φορά δικαιώνεται η θέση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την ηγεσία του ΝΑΤΟ ότι η πολιτική των ίσων αποστάσεων δεν είναι αποδεκτή από την Ελλάδα, με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μακρόν να επιβεβαιώνεται για την άποψή του ότι "το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό". Θα πρέπει ο κος Στόλτενμπεργκ κι όσοι υπηρετούν την πολιτική των ίσων αποστάσεων, αγνοώντας τη συστηματική παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της χυδαίας προκλητικότητας στο Αιγαίο από την μεριά της Τουρκίας, να αντιληφθούν ότι επιταχύνουν την δημιουργία ρήγματος στην συνοχή της Συμμαχίας.

Αυτό είναι το επίσημο σενάριο του ΝΑΤΟ και το βίντεο που το συνοδεύει:

Transcript

1. (00:00) US AIR FORCE B-52 STRATOFORTRESS BOMBER TAKING OFF FROM ROYAL AIR FORCE BASE FAIRFORD 2. (00:06) VARIOUS SHOTS: B-52 COCKPIT 3. (00:21) VARIOUS SHOTS: BELGIAN AIR FORCE F-16 FIGHTING FALCON MULTIROLE FIGHTER FORMED UP ON B-52 4. (00:29) MEDIUM SHOT: ROYAL DANISH AIR FORCE F-16 FIGHTING FALCON MULTIROLE FIGHTER 5. (00:33) MEDIUM SHOT: GERMAN AIR FORCE EUROFIGHTER TYPHOON FROM NATO’S BALTIC AIR POLICING MISSION FORMED UP ON B-52 6. (00:38) VARIOUS SHOTS: FRENCH AIR FORCE MIRAGE 2000 FIGHTERS AND GERMAN AIR FORCE EUROFIGHTER TYPHOONS FORMED UP ON B-52 7. (00:48) VARIOUS SHOTS: ROYAL NORWEGIAN AIR FORCE F-35 LIGHTING II STRIKE FIGHTERS 8. (00:58) WIDE SHOT: NORWAY SEEN FROM CRUISING ALTITUDE 9. (01:02) WIDE SHOT: POLISH AIR FORCE MiG-29 FULCRUM BREAKING LEFT 10. (01:08) VARIOUS SHOTS: UK ROYAL AIR FORCE EUROFIGHTER TYPHOONS 11. (01:19) VARIOUS SHOTS: BELGIAN AIR FORCE F16’S ESCORT US AIR FORCE B-52 STRATOFORTRESS BOMBER 12. (01:45) VARIOUS SHOTS: US AIR FORCE B-52 STRATOFORTRESS BOMBER REFUELLING FROM TURKISH KC-135 STRATOTANKER 13. (02:04) VARIOUS SHOTS: US AIR FORCE B-52 STRATOFORTRESS BOMBER REFUELLING FROM TURKISH KC-135 STRATOTANKER WITH ESCORT FROM TURKISH F16 14. (02:12) VARIOUS SHOTS: US AIR FORCE B-52 STRATOFORTRESS BOMBER WITH ESCORT FROM TURKISH F16 15. (02:39) VARIOUS SHOTS: B-52 ON TARMAC =END=