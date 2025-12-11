B. Eλλάδα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με τοπικές δράσεις, αποκλεισμούς και διαμαρτυρίες οι παραγωγοί - Real.gr

Παραμένουν στα μπλόκα οι παραγωγοί της Βόρειας Ελλάδας, την ώρα που ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για το αυριανό πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ με κλιμακούμενες κινητοποιήσεις, που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς δρόμων και κόμβων, προετοιμάζονται να μεταβούν στη σύσκεψη της Νίκαιας (13/12), όπου αναμένεται να καθοριστεί η περαιτέρω στάση τους.

Αμετακίνητοι στο μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο αυριανό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στόχος τους είναι να μεταβούν στο σημείο με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Στο μεταξύ, στις 16.00 με 16.30 πρόκειται να αφιχθούν σήμερα στο μπλόκο στα «Πράσινα <Φανάρια», παραγωγοί της ανατολικής Θεσσαλονίκης από Βασιλικά, Τρίλοφο, Θέρμη, Πλαγιάρι κ.α.. Οπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του παραγωγικού σωματείου παραγωγών λαϊκών αγορών Ανέστης Καρυπίδης, οι παραγωγοί θα διανείμουν από 500 κιλά έως και έναν τόνο προϊόντα, όπως πατάτες, κρεμμύδια και άλλα οπωροκηπευτικά.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα, από τη μία μετά το μεσημέρι, παραγωγοί του δήμου Λαγκαδά, που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς. Απόφαση της γενικής τους συνέλευσης είναι να δώσουν το «παρών» στην κινητοποίηση που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, αύριο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης -Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε εντός του νομού Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο καιμ όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μελισσοκόμος Αριστοτέλης Κασσανδρινός, «αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε αύριο στην κινητοποίηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου και θα φτάσουμε με λεωφορεία και όχι με τα επαγγελματικά μας οχήματα». Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Παραμένει το αγροτικό μπλόκο και στον κόμβο Κουλούρας, με τους παραγωγούς να έχουν λάβει απόφαση για συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών αύριο, από τις 11 το πρωί. Στη διάρκεια του αποκλεισμού, οι παραγωγοί θα μοιράζουν στους αυτοκινητιστές κομπόστα ροδάκινο, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας. Μπλόκο έστησαν αγρότες από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια», όπου συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18.00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Τα παραπάνω αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προβούν σήμερα στο τελωνείο Σκύδρας και να προχωρήσουν σε αποκλεισμό για κάποιες ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, ενώ στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα παραγωγοί Δίου – Ολύμπου.

Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Σε τετράωρο αποκλεισμό, από τη μία μετά το μεσημέρι, προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης, στην Εγνατία Οδό. Αγρότες από τον Νέστο, το Παγγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, διανυκτέρευσαν το βράδυ στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και αναχώρησαν νωρίς το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα, για τα μπλόκα τους.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.