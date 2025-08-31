Πάτρα: «Μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Τι λέει ο πατέρας της 8χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο - Real.gr

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η 8χρονη Μαρία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν μηχανή παραβίασε κόκκινο σηματοδότη στην Πάτρα. Το παιδί σώθηκε χάρη στην αυτοθυσία της 86χρονης γειτόνισσάς της, που έδωσε τη ζωή της για να το προστατεύσει.

Ο πατέρας της μικρής, Γιώργος Κωστούρος, μίλησε στο OPEN, περιγράφοντας την κατάσταση της κόρης του. Όπως ανέφερε, η 8χρονη έχει υποστεί κατάγματα σε χέρια, πόδια, στην αριστερή πλευρά αλλά και στον αυχένα, ενώ η ψυχολογική της κατάσταση είναι εξίσου εύθραυστη.

«Υποφέρει, πονάει και κλαίει γιατί δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Το μόνο που μου λέει είναι “μπαμπά, ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω”», τόνισε ο πατέρας της, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που ζει η οικογένεια.

Η μοιραία βόλτα στο πάρκο

Η ηλικιωμένη γυναίκα, γνωστή στη γειτονιά ως «κυρία Τιτίκα», συνόδευε το κοριτσάκι στο πάρκο. «Μας χωρίζουν 15 μέτρα μπαλκόνι με μπαλκόνι. Την ξέραμε 15-17 χρόνια. Ήρθε την Παρασκευή, λίγο πριν τις 9, μου χτύπησε το θυροτηλέφωνο και μου είπε “Γιώργο, θέλω να πάρω τη Μαρία στο πάρκο”. Μισή ώρα πριν, η Μαρία έλεγε πως ήθελε να πάει σε εκείνη να παίξει», ανέφερε ο πατέρας.

Λίγο μετά τις 10 το βράδυ, η οικογένεια ενημερώθηκε από τραυματιοφορέα του ΕΚΑΒ ότι είχε σημειωθεί σοβαρό ατύχημα. «Πήγαμε στο Καραμανδάνειο και είδαμε το παιδί μας μέσα στα αίματα, να πονάει και να κλαίει. Η γυναίκα μου είχε χάσει τα λογικά της, κι εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Την έβαλαν αμέσως για εξετάσεις, χωρίς να μπορώ να την ακολουθήσω», πρόσθεσε.