Βαγγέλης Παπαθανασίου: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ζαν-Μισέλ Ζαρ

«Αγαπητέ Vangelis,

Όλοι θα θυμόμαστε για πάντα τη μοναδική σου πινελιά και τις συγκινητικές σου μελωδίες.

Εσύ και εγώ μοιραζόμαστε πάντα το ίδιο πάθος για τα συνθεσάιζερ και την ηλεκτρονική μουσική από τόσο καιρό…

Αναπαύσου εν ειρήνη,

»JMJ x»

Dear Vangelis,

We will all remember your unique touch and your moving melodies forever.

You & I have always shared the same passion for synthesizers and electronic music since so long…

May you Rest In Peace,

JMJ x pic.twitter.com/egL8rNbIHn