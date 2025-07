Μπαγκλαντές: Στους 19 οι νεκροί από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε σχολείο - Real.gr

Ένα μαχητικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας του Μπανγκλαντές, που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, συνετρίβη σήμερα σε ένα σχολείο στην Ντάκα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 19 ανθρώπων, μεταξύ αυτών δύο μικρών μαθητών, σύμφωνα με έναν νέο επίσημο απολογισμό.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στο Μπανγκλαντές εδώ και δεκαετίες.

Ο πρώτος απολογισμός της τραγωδίας, τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η προσωρινή κυβέρνηση, έκανε λόγο για 16 νεκρούς. Αργότερα, το γραφείο Τύπου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μίλησε για τουλάχιστον 19 νεκρούς.

Η πτώση του αεροσκάφους στο σχολικό συγκρότημα Milestone, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους μαθητές ηλικίας 8 έως 12 ετών.

Περίπου 20 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δρ. Μοχάμαντ Νασίρ Ουντίν, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εγκαυμάτων, όπου νοσηλεύονται πολλοί τραυματίες μετά το δυστύχημα.

Το αεροσκάφος που κατέπεσε ήταν ένα μονοκινητήριο F-7 BGI, κινεζικής κατασκευής, το οποίο είχε απογειωθεί στις 13.06 τοπική ώρα (10.06 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Bangladesh Air Force jet crashes into Dhaka school, killing at least 1

VC: Twitter#BangladeshAirForce #planecrash #Dhaka #dead #northeastlive pic.twitter.com/OYXXsPK01H

— Northeast Live (@NELiveTV) July 21, 2025