Το παράπονο του Μπαλάσκα: «Απλά σταματήστε γιατί στεναχωριέμαι...» - Real.gr

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σταύρος Μπαλάσκας, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη για τα αρνητικά σχόλια και τις αδικαιολόγητες επιθέσεις που, όπως ανέφερε, δέχεται το τελευταίο διάστημα από μερίδα δημοσιογράφων.

Στο μήνυμα που απεθύνει, σημειώνει ότι δεν θα κινηθεί νομικά όπως τον συμβουλεύουν να κάνει, αντιθέτως, παραθέτει αναλυτικά το βιογραφικό του.

«Ναι, είναι αλήθεια ότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, πάρα πολύ λυπημένος, βλέποντας κάποιους δημοσιογράφους, μία μικρή μερίδα, να επιτίθενται χωρίς λόγο, χώρις βάση και χωρίς ουσία… γίνεται και αυτό. Άλλοι μιλούν για ξεσκαρτάρισμα, άλλοι μιλούν για αμόρφωτους ενδεχομένους χαμηλόβαθμους που τους βρίζουν οι αστυνομικοί, έστω και αν έγω έχω πάρει πάνω από 4.000 ψήφους αστυνομικών και για πάρα πολλά άλλα. Μου λένε να κινητοποιήσω τους νομικούς μου συμβούλους, όχι όμως δεν θα το κάνω. Aυτό που θα κάνω απευθυνόμενος σε όλους, οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν αυτό το θέμα και οι οποίοι το συντηρούν τις τελευταίες μέρες, είναι διαβάστε απλά το βιογραφικό μου. Εκεί τα γράφει όλα, εκεί θα δείτε ποιος είμαι, ποιος ήμουν τι έκανα τι προσέφερα και τι πραγματικα αντικατοπτρίζω στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική αστυνομία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Απλά όμως σταματήστε γιατί στεναχωριέμαι.»