Μπαράζ αφίξεων μεταναστών στην Κρήτη: Πάνω από 500 διασώθηκαν ανοιχτά της Γαύδου - Real.gr

Αμείωτες παραμένουν οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς ακόμη ένα σκάφος ζήτησε βοήθεια ανοιχτά της Γαύδου.

Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στις λιμενικές Αρχές της Κρήτης, όταν πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν 545 μετανάστες εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έφτασε στο σημείο και μετέφερε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες στη στεριά.

Οι μετανάστες είναι καλά στην υγεία τους και πρόκειται να μεταφερθούν στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα στην Κρήτη έφτασαν τέσσερα ακόμη σκάφη, δύο στη Γαύδο με συνολικά 70 άτομα, ενώ αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν ακόμη 90 μετανάστες στα νότια του Ηρακλείου.