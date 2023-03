BBC για την τραγωδία στα Τέμπη: «Η κατάσταση είναι γνωστή εδώ και 30 χρόνια»

Αφού κάνει αναδρομή στα τραγικά γεγονότα και στη χρονική αλληλουχία τους, ο δημοσιογράφος τονίζει πως «πολλοί στην Ελλάδα βλέπουν το δυστύχημα ως ένα γεγονός που ήταν θέμα χρόνου να συμβεί», ενώ όπως σημειώνει, οι εργαζόμενοι στους σιδηροδρόμους κατηγορούν τις ελληνικές κυβερνήσεις για το ότι τελικά οδηγηθήκαμε σε αυτό το «τραγικό αποτέλεσμα».

Είναι δε χαρακτηριστικό, πως στην on camera ανταπόκρισή του ο Nick Beake τονίζει πως ναι μεν ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ανθρώπινο σφάλμα», αναφερόμενος στον σταθμάρχη που διώκεται, ωστόσο όπως λέει υπάρχουν τεράστιες τεχνολογικές ελλείψεις στο δίκτυο ασφαλείας, με τις επικοινωνίες να γίνονται μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων.

Protests have erupted in Greece over the rail crash which killed 43 people, with many seeing it as an accident that had been waiting to happen.

