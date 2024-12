Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Viral ο μαθητής που διακρίθηκε στην αστροφυσική - «Τα παιδιά σήμερα ασχολούνται μόνο με τα likes»

Ο 13χρονος μαθητής της Β’ Γυμνασίου του Pierce College, παρουσίασε την εργασία του με τίτλο «Voyager 1 and 2: The Epic Journey in Vast Cosmic Sea», η οποία διακρίθηκε στο 1ο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, με θέμα «Ένα παιδί από τα Βαλκάνια μετράει τ’ άστρα». Την εργασία του την εμπνεύστηκε από τις αποστολές Voyager και επικεντρώνεται στα μηνύματα που στέλνει η ανθρωπότητα στα βάθη του διαστήματος και στην επιβίωσή μας στο σύμπαν.