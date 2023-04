Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή των πυροβολισμών έξω από την ΑΣΟΕΕ

Τότε ένας αστυνομικός πυροβόλησε στον αέρα για να απεγκλωβιστεί το όχημα, ο οποίος κατόπιν συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα. Στο σημείο επενέβησαν τα ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να μπουν στο κτίριο της ΑΣΟΕΕ οι κουκουλοφόροι.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αστυνομικών για άσκοπους πυροβολισμούς. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, «είχε δοθεί σαφής εντολή να μην πραγματοποιούνται διελεύσεις περιπολικών από το σημείο», όπου είχαν ξεσπάσει τα επεισόδια έξω από την ΑΣΟΕΕ.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται το περιπολικό να έχει εγκλωβιστεί στην κίνηση της Πατησίων, ενώ βρίσκεται στο ρεύμα προς Ομόνοια, την ώρα που εξελίσσονται επεισόδια. Στο βίντεο ακούγονται τέσσερις πυροβολισμοί και φαίνεται ομάδα κουκουλοφόρων να ρίχνει αντικείμενα προς το όχημα.

Στη συνέχεια υπάρχουν πλάνα με νεαρούς να έχουν πλησιάσει το περιπολικό, που προσπαθεί να μανούβρες να φύγει.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens#Greecepic.twitter.com/8rhNF1q5DB