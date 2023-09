Βίντεο - ντοκουμέντο: Ποτάμια οι δρόμοι στον Άγιο Ιωάννη Μαγνησίας - Εκκλήσεις για βοήθεια από κατοίκους

Τα προβλήματα μεγαλώνουν από το νερό που πέφτει σε πρωτόγνωρη ποσότητα και με σφοδρότητα επί ώρες στον Βόλο. Η νεροποντή έχει προκαλέσει μία πρωτοφανή κατάσταση στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ο χείμαρρος Κραυσίδωνας σε πολλές περιοχές έχει ξεχειλίσει και τα νερά πλημμυρίζουν δρόμους, καταστήματα και ισόγεια κατοικιών στη Χιλιαδού, το Οινόπνευμα, στους Αγίους Αναργύρους, την Νεάπολη και τα Παλαιά.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB