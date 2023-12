Black Friday 2023: Τι αγόρασαν online οι καταναλωτές στην Ελλάδα

Ο απολογισμός της Black Friday 2023 στην Ελλάδα: Ποιες κατηγορίες μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, ποια προϊόντα προτίμησαν τελικά οι e-καταναλωτές και ποιες διαφορές καταγράφηκαν στις τιμές, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Νο1 πλατφόρμας σύγκρισης τιμών BestPrice.gr.

Η Black Friday έχει πλέον καθιερωθεί στην Ελλάδα ως μια εκπτωτική περίοδος. Με το ενδιαφέρον των καταναλωτών να χτυπάει κόκκινο, στο BestPrice.gr, για ακόμη μία χρονιά, προετοιμαστήκαμε για να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να μην κάνουν σενάρια, αλλά να βρουν πραγματικές προσφορές από 3.800+ καταστήματα και να αγοράσουν ηλεκτρονικά με ασφάλεια.

Φέτος, η Black Friday έπεσε στις 24 Νοεμβρίου αλλά οι προσφορές ξεκίνησαν σε κάποια καταστήματα αρχές του μήνα, λανσάροντας την έννοια "black month", ενώ οι μεγάλες αλυσίδες έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Οι Black Friday προσφορές συνεχίστηκαν μέχρι και την Cyber Monday στις 27 Νοεμβρίου 2023, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα καταστήματα συνεχίζουν τις προσφορές για όλη την εβδομάδα (cyber week).

Άρα φέτος μιλάμε για την πιο μεγάλη "Black Friday" σε διάρκεια. Μάλιστα, ο μηχανισμός του BestPrice.gr εντόπισε περισσότερες από 90.000 πραγματικές προσφορές από 10 έως και 27 Νοεμβρίου 2023, δηλαδή προϊόντα με πτώση της καλύτερης τιμής από το σύνολο των 3.800+ συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Ήταν άραγε αντίστοιχα μεγάλη και σε εκπτώσεις; Μείνε μέχρι το τέλος του άρθρου και θα έχεις πλήρη εικόνα για το πώς κινήθηκε η αγορά στην Ελλάδα. Θα σου δώσουμε ένα αρχικό spoiler: Φέτος, την ημέρα της Black Friday οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 156% σε σχέση με μία τυπική Παρασκευή. Την ευρύτερη εκπτωτική περίοδο από 10 έως και 27 Νοεμβρίου, καταγράφηκε μια αύξηση κατά 39% στις online πωλήσεις σε σχέση με προηγούμενη περίοδο. Την ίδια περίοδο το μέσο καλάθι αυξήθηκε κατά 27%.

TOP SELLING ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Θα ξεκινήσουμε με τους "πρωταγωνιστές" της Black Friday, που δεν είναι άλλοι από τα top 10 προϊόντα που μπήκαν στα περισσότερα καλάθια των e-καταναλωτών, κατά την εκπτωτική αυτή περίοδο, δηλαδή από 10 έως και 27 Νοεμβρίου 2023.

1. Apple AirPods 2

2. Sony PlayStation 5

3. Izzy IZ-8213 Air Fryer 4.5lt

4. Xiaomi Redmi Note 12 NFC 8GB 256GB

5. Under Armour Rival Fleece Joggers

6. Apple iPhone 13 128GB

7. Apple iPhone 14 128GB

8. Dyson V8 Silver/Nickel 446969-01

9. Samsung Galaxy A54 5G 8GB 128GB Dual

10. Rohnson R-2834 Air Fryer 8lt με Wi-Fi

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Πώς επηρέασαν όμως οι προσφορές της Black Friday τις πωλήσεις ανά κλάδο; Αναμφισβήτητα η Black Friday ήταν αφορμή να αποκτήσουμε κάποιο αγαπημένο τεχνολογικό προϊόν, όπως φανερώνουν και τα παρακάτω ποσοστά, σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Με την Black Friday να έχει γίνει πλέον θεσμός στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον των καταναλωτών στράφηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες, οι οποίες κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση στις επισκέψεις που δέχτηκαν κατά την ευρύτερη εκπτωτική περίοδο Black Friday και Cyber Monday. Τηγανητές πατάτες χωρίς λάδι, κανείς;

1. Φριτέζες αέρος

2. Σκούπες ρομπότ

3. Σκούπες stick

4. Στεγνωτήρια

5. Γυναικεία μπουφάν

6. Οθόνες υπολογιστών

7. Κονσόλες

8. Ανδρικά μπουφάν

9. Τηλεοράσεις

10. Κλιματιστικά

11. Καρέκλες gaming

12. Αφυγραντήρες

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ

Last but Not Least! Ήταν η Black Friday η ευκαιρία με τις χαμηλότερες τιμές της χρονιάς; Ας μην κάνουμε σενάρια! Οι αριθμοί μίλησαν!

Από τα προϊόντα που προτίμησαν οι καταναλωτές κατά την περίοδο της Black Friday, το 41% αγοράστηκε σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο (>5% χαμηλότερα) και το 56% πάνω κάτω στην ίδια τιμή που υπήρχε ήδη ως καλύτερη τιμή στο BestPrice.gr (κάτω από 5% απόκλιση).

Συγκρίνοντας με την περίοδο της περσινής Black Friday (2022), αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν διπλασιάστηκαν τα προϊόντα που αγοράστηκαν σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με την μέχρι τότε καλύτερη τιμή στο BestPrice.gr, αφού πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22,64%.

Αντί επιλόγου

Η Black Friday 2023 ανήκει πλέον στην ιστορία.

Επίσης μην ξεχνάς να τσεκάρεις το γράφημα τιμής στο BestPrice.gr για να βλέπεις ανά πάσα στιγμή αν μια τιμή είναι πραγματική προσφορά.

Θα κλείσουμε με μια συμβουλή: το overthinking δεν κάνει καλό. Εάν ανήκεις σε αυτούς που έχουν επιφυλάξεις πριν κάνουν μια online αγορά και σκέφτεσαι κάθε πιθανό και απίθανο σενάριο, εγγράψου τώρα δωρεάν στην ασφάλιση αγορών του BestPrice.gr και απόλαυσε τις ηλεκτρονικές αγορές σου από πιστοποιημένα καταστήματα, χωρίς άγχος.

Από όλους εμάς στο BestPrice.gr καλές γιορτές με έξυπνες αγορές!

Σημείωση: Τα στατιστικά πωλήσεων προέρχονται από ανώνυμα δεδομένα που συλλέγονται από ηλεκτρονικές παραγγελίες από τα συνεργαζόμενα καταστήματα του BestPrice.gr μέσω της υπηρεσίας "BestPrice 360°".