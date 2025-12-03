Μπλακ άουτ στα Βόρεια Προάστια - Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση - Real.gr

Quantcast
Μπλακ άουτ στα Βόρεια Προάστια - Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση
Μπλακ άουτ στα Βόρεια Προάστια – Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση

18:20, 03/12/2025
Μπλακ άουτ στα Βόρεια Προάστια – Πότε αναμένεται να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση

Μαζικές διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στα βόρεια προάστια της Αττικής. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για διακοπές ηλεκτροδότησης στο Μαρούσι αλλά και την Κηφισιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη και το ρεύμα αναμένεται να επανέλθει σε περίπου μία ώρα.

Την ίδια ώρα μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην γραμμή 3 του μετρό λόγω διακοπής ρεύματος. Προσωρινά το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα.

 

