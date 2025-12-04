Μπλόκα αγροτών: Άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά - Real.gr

Οι Σερραίοι αγρότες που βρίσκονται από χθες στον Προμαχώνα άνοιξαν, στις 16:00, το μπλόκο που είχαν στήσει τρεις ώρες νωρίτερα για τα φορτηγά κι έτσι ξεκίνησε η διέλευση τους και από τα δύο ρεύματα είσοδου και εξόδου στη χώρα.

Τις τρεις ώρες που ήταν κλειστός ο μεθοριακός σταθμός σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων από νταλίκες οι οποίες μετά τις 16:00 και με τη συνδρομή της τροχαίας περνούσαν στην απέναντι πλευρά.

Αύριο οι αγρότες θα αποφασίσουν τι ώρα και πόσο διάστημα θα κλείσουν τον μεθοριακό σταθμό.

Ο Γιάννης Τουρτούρας μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών τόνισε ότι μέρα με τη μέρα το μπλόκο των Σερρών στον Προμαχώνα δυναμώνει αφού αγρότες με τα τρακτέρ τους έρχονται να ενισχύσουν τον αγώνα των συναδέλφων τους. Ο έμπειρος αγροτοσυνδικαλιστής τόνισε ότι είναι πρωτόγνωρη η συμμετοχή των αγροτών σε αυτό το μπλόκο που είναι πολύ πιο μεγάλη από τα μπλόκα στον Προμαχώνα τα προηγούμενα χρόνια.

Το προεδρείο του Εμπορικού συλλόγου Σερρών επισκέφθηκε σήμερα το μπλόκο στον Προμαχώνα προσφέροντας στους αγρότες νερά και αναψυκτικά και θέλοντας έτσι να εκφράσουν τη στήριξη τους στον αγώνα τους.