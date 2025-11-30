Μπλόκα αγροτών: Ένταση και επεισόδια την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων - Συλλήψεις και διαμαρτυρίες στη Νίκαια Λάρισας - Real.gr

Ένταση και επεισόδια επιφύλαξε η πρώτη μέρα των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη Νίκαια οι αγρότες επιχείρησαν να απωθήσουν τους αστυνομικούς και τελικά πέρασαν από τον παράδρομο κι έκλεισαν την εθνική.

Στον Πλατύκαμπο προσπάθησαν να σηκώσουν αστυνομική κλούβα που τους έκλεινε το δρόμο αλλά και να μετακινήσουν περιπολικό. Και στις δύο περιπτώσεις ακολούθησαν διαπληκτισμοί με τους αστυνομικούς που έκαναν χρήση χημικών.

Το αποτέλεσμα των επεισοδίων ήταν τρεις συλλήψεις αγροτών και τέσσερις τραυματισμοί, δύο αγροτών και δύο αστυνομικών.

Λάρισα: Διαμαρτυρίες έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση για τις συλλήψεις αγροτών

Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας ενημέρωση για τους τρεις συλληφθέντες των σημερινών επεισοδίων.

Οι αγρότεςαπέκλεισαν την κυκλοφορία μπροστά από την Αστυνομική Διεύθυνση, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ ανέβηκαν στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας «το μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας», όπως είχαν ήδη αποφασίσει.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, ενώ νωρίτερα στο μπλόκο βρέθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Νωρίτερα, επεισόδια καταγράφηκαν σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες προσπάθησαν να κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο και σε ορισμένες στιγμές επιχείρησαν να ανατρέψουν υπηρεσιακό όχημα.

Η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ τη Δευτέρα το απόγευμα στις 17:30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στη Νίκαια για να αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

Περισσότερα από 800 τρακτέρ στη Νίκαια

Στη Νίκαια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αγροτών, τα τρακτέρ που έχουν παραταχθεί κι έχουν κλείσει τα δύο ρεύματα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ξεπερνούν τα 800.

Οι αγρότες κατάφεραν να περάσουν από παράδρομους και να ανέβουν τελικά στην Εθνική Οδό, τόσο από την προσυγκέντρωση στον Πλατύκαμπο όπου συμμετείχαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς της Αγιάς, του Πλατύκαμπου και της Μαγνησίας καθώς και οι αγρότες από Τύρναβο, Ελασσόνα, Φάρσαλα και Λάρισα από την προσυγκέντρωση του κόμβου της Νίκαιας.

Είχε προηγηθεί ένταση, όταν οι αγρότες έσπρωχναν τις κλούβες για να περάσουν με τα τρακτέρ κανονικά από την Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις και οι αστυνομικοί να απαντήσουν με εκτεταμένη χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Στα επεισόδια τραυματίστηκαν δύο αγρότες, ο ένας εξ αυτών αγροτοσυνδικαλιστής καθώς και δύο αστυνομικοί, που διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις.

Οι αγρότες, όπως μετέδωσε η Ελπίδα Κουτσογιάννη, είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο και θα πραγματοποιήσουν το απόγευμα της Δευτέρας (στις 17:30) συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Ιστορική στιγμή στην Καρδίτσα

Για πρώτη φορά, όπως μετέδωσε η Δώρα Μήτρα, στις κινητοποιήσεις που γίνονται στην Καρδίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Οι συγκεντρωμένοι αιφνιδίασαν την αστυνομία, που βρισκόταν στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις στις εισόδους και εξόδους του αυτοκινητοδρόμου Ε65, καθώς ανέβηκαν σε αυτόν από την πλευρά των Σοφάδων, του Προαστίου και της Ανάβρας.

Υπολογίζεται ότι στο σημείο βρίσκονται περίπου 1.000 τρακτέρ, σε μια μεγάλη κινητοποίηση με τους αγρότες να έχουν στήσει πρόχειρα παραπήγματα και να δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εκεί έως ότου δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Συμβολικός αποκλεισμός στο Καλπάκι

Στο Καλπάκι Ιωαννίνων, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του Νομού έχουν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους, προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Για δύο ώρες, μέχρι και τις οκτώ το βράδυ, πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου από τα

τρακτέρ.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με τους επαγγελματίες του κλάδου να δίνουν νέο «ραντεβού» αύριο την ίδια ώρα και πάλι στο Καλπάκι.

Όπως μετέδωσε ο Δημήτρης Κοσίνας, οι αγρότες της περιοχής τονίζουν και το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει για αυτούς, από τις καταστροφές στις καλλιέργειες του κάμπου της Λαψίστας λόγω της μη άρδευσης των καλλιεργειών κατά τη φετινή περίοδο.

Στο νοσοκομείο αγροτοσυνδικαλιστής μετά από επεισόδια στη Νίκαια

Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που τραυματίστηκε μετά από επεισόδια που ξέσπασαν στον κόμβο της Νίκαιας το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου.

Η κόρη του μιλώντας στο STAR, περιέγραψε την κατάσταση του πατέρα της μετά τα επεισόδια στο μπλόκο της Νίκαιας.

Πιο συγκεκριμένα, η Ολίνα Σιδεροπούλου δήλωσε: «Μόλις γύρισα κι εγώ από το νοσοκομείο. Yπάρχει σπάσιμο στο πλευρό του από το πόδι ενός αστυνομικού, το οποίο τον ακουμπάει επάνω με δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού και γιατί προήλθε αυτή η κίνηση. Είχα ενημερώσει επανειλημμένα ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος».

«Εγώ είμαι σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων και βλέπω να συλλαμβάνουν τον πατέρα μου και τρέχω για να φωνάξω ότι ο άνθρωπος είναι χειρουργημένος. Σας παρακαλώ, αφήστε τον, λέω», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε, οι προσπάθειες για ειρηνική διέλευση από την Εθνική οδό μετατράπηκαν σε σοβαρό επεισόδιο: «Εκεί κάπου χάθηκε η ηρεμία που προσπαθήσαμε να περάσουμε, γιατί θέλαμε να το κάνουμε όλο αυτό ειρηνικά. Δεν είναι εικόνες που μας θυμίζουν κάτι θετικό, και ξαφνικά καταλήγουμε σε αυτές τις εικόνες».

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας του πατέρα της, η Ολίνα Σιδεροπούλου δήλωσε: «Δε θα μπορέσει να βγει από το νοσοκομείο. Έχει σπασμένο πλευρό και φρουρείται ήδη από την αστυνομία λόγω της καταγγελίας που εκκρεμεί. Πρέπει να δούμε αν θα κάνει χειρουργείο, καθώς έχει και θέμα με το έντερό του και έχει ειλεοστομία. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και χρειάζεται παρακολούθηση».

Η κόρη του αγρότη καταγγέλλει την υπερβολική βία: «Οι αστυνομικοί έσπασαν τα πλευρά του πατέρα μου με γονατιά», σημειώνοντας ότι η οικογένεια ζητά να προστατευθεί η υγεία του και να διερευνηθούν τα περιστατικά βίας.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν όταν οι αγρότες επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο της ΕΛΑΣ για να ανέβουν στην Εθνική Οδό από τον κόμβο της Νίκαιας. Εκεί, οι αγρότες ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις με την αστυνομία για να τους αφήσουν να ανέβουν στην ΠΑΘΕ. Όμως, έπειτα ξεκίνησαν οι συμπλοκές, με την ΕΛ.ΑΣ. να κάνει υπέρμετρη χρήση χημικών κατά των αγροτών, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι και προκύπτει και από τα βίντεο από τοπικά μέσα.

Λίγο αργότερα, ενώ οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ επιχείρησαν να προσαγάγουν έναν ηλικιωμένο αγρότη, συνδικαλιστή, τον κ. Σιδερόπουλο.

Ο τραυματίας αγροτοσυνδικαλιστής περιγράφει στο Star τα δραματικά δευτερόλεπτα:

«Την ώρα που μπαίναμε πια πεζοί μετά τις κλούβες, δέχομαι μια επίθεση από τον αξιωματικό υπηρεσίας – νομίζω αυτός ήταν. Του είπα “τι κάνεις; Εμείς προσπαθούμε να ηρεμήσουμε τον κόσμο”. Με έπιασε από τον λαιμό. Του κατέβασα το τζόκεϊ και τα γυαλιά, ούτε τον έριξα μπουνιά. Και δέχομαι μια φοβερή επίθεση. Με ρίχνει κάτω, με χτυπάει με το γόνατο στον λαιμό και στα πλευρά».

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον αγρότη στο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Λάρισας.