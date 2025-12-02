Μπλόκο αγροτών στο Καλπάκι - Κλειστός ο δρόμος προς Κακαβιά για φορτηγά και νταλίκες - Real.gr

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους, διεκδικώντας λύσεις στα αιτήματά τους και επηρεάζοντας την κυκλοφορία στην περιοχή.
Ο κόμβος Καλπακίου θα είναι κλειστός καθώς έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ. Οι αγρότες αφήνουν να περάσουν τα λεωφορεία και τα ΙΧ αυτοκίνητα που μεταφέρουν ηλικιωμένους ή ασθενείς.
Πρόκειται για μπλόκο πολύ σημαντικό γιατί από το σημείο, εξυπηρετούνται όλα τα βαρέα οχήματα που ταξιδεύουν προς το τελωνείο της Κακαβιάς.
Ο κτηνοτρόφος Μίλτος Μπούκας είπε, μιλώντας στον Βασίλη Σιώμο, πως βρίσκονται στον δρόμο γιατί: «Πρώτον μας κλέψανε τα λεφτά και γιατί μας χρωστάνε τα λεφτά. Το δεύτερο είναι ότι το κόστος παραγωγής το κουβεντιάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Είναι δυσβάσταχτο και η ύπαιθρος πεθαίνει. Τα χωριά ερημώνουν μέρα με την ημέρα».
Ο δρόμος παραμένει σήμερα Τρίτη, κλειστός από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ.
Υπάρχουν παράδρομοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι οδηγοί που θέλουν να ταξιδέψουν από τα Γιάννενα προς την Κακαβιά και από Κακαβιά προς τον κόμβο Καλπακίου.