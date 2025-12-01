Μπλόκο αγροτών στο τελωνείο Δοϊράνης - Μεγάλες ουρές φορτηγών και αυτοκινήτων προς την έξοδο για τη Βόρεια Μακεδονία - Real.gr

Οι αγρότες του δήμου Κιλκίς βγήκαν με τα τρακτέρ τους στο τελωνείο Δοϊράνης και απέκλεισαν για περίπου δύο ώρες την είσοδο και έξοδο προς και από τη Βόρεια Μακεδονία ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ζητώντας να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, υλοποιώντας μια απόφαση της συνέλευσης, που είχαν κάνει την περασμένη Παρασκευή για συμβολικό αποκλεισμό των συνόρων.

Την Παρασκευή θα αποφασίσουν για τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους και με επίκεντρο πάλι τον αποκλεισμό των συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία στο τελωνείο της Δοϊράνης.

Λόγω του δίωρου αποκλεισμού, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με μεγάλες ουρές φορτηγών και αυτοκινήτων προς την έξοδο για τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι ουρές φτάνουν γύρω στο ένα χιλιόμετρο, ωστόσο αναμένεται σε λίγο καιρό να αποκατασταθεί το πρόβλημα.