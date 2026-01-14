Μπλόκο Νίκαιας: «Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ, εσκεμμένη ενέργεια ο βανδαλισμός» - Real.gr

Σε ανακοίνωση προχώρησε το μπλόκο της Νίκαιας με την οποία καταδικάζει τον βανδαλισμό των τρακτέρ των δύο αγροτών και ενημερώνει πως οι ζημιές έχουν ήδη αποκατασταθεί.

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τον βανδαλισμό των τρακτέρ των δύο αγροτών εξέδωσε το μπλόκο της Νίκαιας, στην οποία μάλιστα ενημέρωσε πως οι ζημιές έχουν ήδη αποκατασταθεί, χωρίς ωστόσο να παραλειφθεί αναφορά περί «εσκεμμένης ενέργειας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Το Μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των 2 αγροτών που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν τα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει τη διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν!!! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…».