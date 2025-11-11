Bόλος: Στον Ανακριτή σήμερα ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους - Real.gr

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση με δύο στελέχη του Λιμενικού Σώματος στη Μαγνησία, καθώς διερευνώνται τόσο πράξεις ασέλγειας εις βάρος ανηλίκων όσο και υπόθεση δωροληψίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, στο μικροσκόπιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν μπει ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός και ένας ακόμη λιμενικός. Οι δύο άνδρες παρακολουθούνταν με νόμιμες επισυνδέσεις για φαινόμενα διαφθοράς, όταν κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν στοιχεία που φέρεται να αποκαλύπτουν προσέγγιση ανήλικων αγοριών Ρομά από τον έναν, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Ο πλωτάρχης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την ώρα που προσπαθούσε να μεταφέρει δύο μαθητές με τη μοτοσικλέτα του. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους και παράβαση καθήκοντος.

Δικογραφία εις βάρος του δεύτερου λιμενικού στη Μαγνησία

Ο δεύτερος αξιωματικός που εμπλέκεται δεν συνελήφθη, καθώς δεν υπήρχε αυτόφωρο, ωστόσο διώκεται για δωροληψία, δωροδοκία και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και στο Λιμενικό, με την Πολιτεία να επισημαίνει ότι «η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική».

Ο συγκεκριμένος αξιωματικός, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, παρέμεινε για περισσότερα από δέκα χρόνια στην ίδια θέση, κάτι που του επέτρεπε να γνωρίζει σε βάθος τις επιχειρησιακές διαδικασίες του λιμανιού. Στο προσωπικό του αρχείο διατηρεί πολλαπλές διακρίσεις και τιμητικές αναφορές, τις οποίες επικαλούνταν συχνά, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως υπόδειγμα επαγγελματισμού και ήθους.

Οι έρευνες των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.