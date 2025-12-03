Bόλος: Υπάλληλος του ΕΦΚΑ έπαθε ανακοπή ενώ ήταν στην εργασία του - Real.gr

Ανακοπή έπαθε ενώ βρισκόταν στη δουλειά του, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, ένας 57χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ και παρά τις προσπάθειες γιατρού και διασωστών του ΕΚΑΒ, που πήγαν στο σημείο και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, έφυγε από τη ζωή.

Ο άτυχος εργαζόμενος, πήγε σήμερα το πρωί στην εργασία του, στον ΕΦΚΑ, επί της οδού Ροζού, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ξαφνικά κατέρρευσε στο γραφείο του, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του, όπως αναφέρει το magnesianews.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο σημείο πήγαν ασθενοφόρο και κινητή μονάδα, γιατρός και διασώστες του έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά δεν ανταποκρινόταν.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δυστυχώς είχε φύγει από τη ζωή.

Ο εκλιπών ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.