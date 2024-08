Βόλος: Θέμα στα διεθνή ΜΜΕ τα χιλιάδες νεκρά ψάρια - Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας

Ειδικό δίχτυ-πλέγμα τοποθετείται αυτή την ώρα στη γέφυρα στο κορδόνι, στην παραλία του Βόλου για να συγκρατεί τα νεκρά ψάρια που εκβράζει η θάλασσα και να γίνεται πιιο εύκολα η συγκέντρωσή τους. Ήδη πάντως πολλά τουριστικά ιστιοπλοϊκά και άλλα σκάφη έχουν αποχωρήσει διότι δεν αντέχουν την μυρωδιά.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν περίπου 100 τόνοι νεκρών ψαριών που θα πάνε για καύση στην συμβεβλημένη με την Περιφέρεια Εταιρεία που ειναι στη Λάρισα (τη σύμβαση είχε υπογράψει ο προηγούμενος περιφερειάρχης το Νοέμβριο του 2021), όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου, η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου.

Επιπλέον ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία συνεννόηση μεταξύ των υπηρεσιών για να αποφευχθεί το φαινόμενο και σήμερα η περισυλλογή γίνεται με ευθύνη της Περιφέρειας που θα πληρώσει τους εργολάβους με κωδικό της πολιτικής προστασίας, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που να έχει την ευθύνη διαχείρισης του Παγασητικού.

Ειδικότερα η κ. Παπαδημητρίου, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα (29/8) το πρωί συγκεντρώθηκαν περίπου 100 τόνοι και ο καθαρισμός συνεχίζεται ενώ σημερα πέρα από τα έξι αρχικά καϊκια θα προστεθούν κι άλλα συν τα πέντε της εταιρείας antipollution.

Θα μπορούσε να αποφευχθεί το φαινόμενο;

Η κ. Παπαδημητρίου ανέφερε ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ και το τμήμα της Μαγνησίας (Παλιός φορέας διαχείρισης της λίμνης Κάρλας), δεν ήλθε σε επαφή με την Περιφέρεια, «ούτε μας γνωστοποίησε ότι υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια των ψαριών. Έχω απευθύνει αιτήματα στην τεχνική υπηρεσία της Λάρισας που είναι αρμόδια για τις εγκαταστάσεις εντός και εκτός της λίμνης και μου είπαν ρητά ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί δίκτυ ή κάτι άλλο γιατί η ορμή του νερού είναι πολύ μεγάλη στο θυρόφραγμα και όλα αυτά βρίσκονται κάτω από το νερό, και το δίχτυ κινδυνεύει να φύγει και να κινδυνεύσουν ζωές. Τις τελευταίες 10 μέρες τηλεφώνησα στον κ. Αναγνώστου το Ο.Λ.Β. και του είπα να τοποθετήσουμε κάτι χαμηλά προς τον ΟΛΒ εκεί που έχει αρμοδιότητα και ο άνθρωπος που είπε να συναντηθούμε μετά μια βδομάδα γιατί έλειπε, αλλά είχαν αρχίσει ήδη να βγαίνουν οι τόνοι των ψαριών».

Το ειδικό δίκτυ που τοποθετήθηκε στον Ξηριά κατέστη δυνατό να τοποθετηθεί διότι μειώθηκε η ροή του αρδευτικού νερού καθώς ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ποτισμάτων των αγροτικών εκτάσεων. «Μιλήσαμε με τον ΤΟΕΒ και έκοψε το αρδευτικό νερό. Αυτή τη στιγμή πάνω από το θυρόφραγμα, επειδή κόπηκε το νερό και είναι ελάχιστο πλέον, υπάρχει μια περιοχή σε μήκος 20 χλμ. με νεκρά ψάρια, όλα αυτά που έρχονται από τον Πηνειό και από τα κανάλια που είχαν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της άρδευσης», εξήγησε η κ. Παπαδημητρίου. Εξέφρασε δε φόβους ότι από τη στιγμή που το νερό δεν περνά ποια υπάρχει ο κίνδυνος πλημμυρισμού κάποιων εκτάσεων και τα συνεργεία εργάζονται νυχθημερόν για να επισκευαστεί το αντλιοστάσιο της Πέτρας για να οδηγήσει τα νερά πίσω στον ταμιευτήρα της Κάρλας.

«Μίλησα και με τον ΟΦΥΠΕΚΑ και μου είπαν ότι είχαν δημιουργηθεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη αυτών των ψαριών καθώς είχαμε ήπιο χειμώνα, η στάθμη των νερών είχε πέσει και αυτά αναπτύχθηκαν σε τέτοιο βαθμό που δεν είχαν αρκετό οξυγόνο και πέθαναν και έρχονταν κάποια ζωντανά η νεκρά στον Παγασητικό».

Τέλος η κ. Παπαδημητρίου επανέλαβε ότι καμία υπηρεσία δεν ειδοποίησε την άλλη για το φαινόμενο που είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στις πλημμυρισμένες εκτάσεις. «Ούτε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθηγητές ιχθυολόγοι πήγαν να δουν το φαινόμενο, ούτε από τον ΤΟΕΒ στη Λάρισα, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μεταξύ αρμοδίων». Τόνισε δε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα διερευνήσει ποιος ευθύνεται και σε ποιο κομμάτι.

Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ

To Reuters ανέφερε σε άρθρο του σχετικά με τα αίτια του φαινομένου: «Οι ειδικοί δήλωσαν ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από τις ιστορικές πλημμύρες της περασμένης χρονιάς που χτύπησαν τον θεσσαλικό κάμπο βορειότερα, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών και των λιμνών. Ένα δίχτυ δεν είχε τοποθετηθεί στις εκβολές του ποταμού που οδηγεί στο Βόλο, είπαν. Όταν τα ψάρια συναντήθηκαν με τη θάλασσα, το αλμυρό νερό πιθανότατα τα σκότωσε».

«Τουριστικό λιμάνι της Ελλάδας πλημμυρίζει με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ψάρια», αναφέρει ο Guardian που, μεταξύ άλλων, μεταφέρει και την αγωνία των επιχειρηματιών εστίασης της περιοχής.

Τα νεκρά ψάρια προκάλεσαν μια έντονη δυσοσμία που ανησύχησε τους κατοίκους και τις Αρχές, που έσπευσαν να τα μαζέψουν προτού η μυρωδιά φτάσει σε κοντινά εστιατόρια και ξενοδοχεία, αναφέρει το άρθρο.

Όπως επισημαίνει ο συντάκτης του, επικαλούμενος τις τοπικές Αρχές, πάνω από 40 τόνοι ψαριών έχουν συλλεχθεί το τελευταίο 24ωρο.

Greece tourist port flooded with hundreds of thousands of dead fish https://t.co/3XS09OGJZl — Guardian Environment (@guardianeco) August 29, 2024

«Χιλιάδες νεκρά ψάρια καλύπτουν λιμάνι στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του BBC, ενώ και το βρετανικό Channel 4 κάλυψε το σπάνιο φαινόμενο.

To Γαλλικό Πρακτορείο μιλά για «αγώνα δρόμου» των Αρχών για να επιλύσουν το πρόβλημα.

Greek port grapples with flood of dead fish. On one day alone, authorities removed 57 tons of the dead fish washed up on beaches near Volos. The cleanup effort is expected to take dayshttps://t.co/EUDn1IBKxjpic.twitter.com/xTqAusZY48 — AFP News Agency (@AFP) August 29, 2024

Με το φαινόμενο των νεκρών ψαριών ασχολήθηκαν επίσης η Independent, η Deutsche Welle και η Il Messagero, που κάνει λόγο για «οικολογική κατατροφή».

This port in Greece is battling with a blanket of dead fish. Locals are worried the fish will damage ecosystems and hurt businesses. pic.twitter.com/r7oOk72Q6Y — DW News (@dwnews) August 29, 2024

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας για το πρόβλημα με τα νεκρά ψάρια

Το ενδεχόμενο να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου καθώς και αγωγή για την ολική δυσφήμηση της περιοχής, εξετάζει η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας με αφορμή το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

«Πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί αγωνία και θλίψη όχι μόνο στα μέλη μας και στους επισκέπτες μας αλλά και στους κατοίκους της Μαγνησίας. Δεν κρίνεται μόνο το μέλλον του Παγασητικού και του οικοσυστήματός του. Κρίνεται το μέλλον της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας», επισημαίνει η Ένωση σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμό για την καταστροφή που απειλεί τον Παγασητικό μετά τις πλημμύρες του Daniel και Elias. Τον τελευταίο καιρό το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις. Γίναμε όλοι μάρτυρες μιας ανυπολόγιστης μακάβριας εικόνας των νεκρών ψαριών κατά μήκος των παραλιών της Μαγνησίας.

Ζητήσαμε με επιστολές μας, αλλά πριν από αυτές και με άμεσες τηλεφωνικές επικοινωνίες μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητήριου να διερευνηθεί το θέμα. Οχι άμεσα αλλά «χθες», γιατί επηρεάζει καθοριστικά την πορεία του τουρισμού στην περιοχή μας. Ζητήσαμε από τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου τα νεκρά ψάρια και τα φερτά υλικά να συλλεχθούν το γρηγορότερο δυνατό. Η απάντησή του ήταν ότι έχουν γίνει συνεννοήσεις εκ μέρους του ΟΛΒ, με τους αρμόδιους Φορείς, προκειμένου το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί, ενώ έχει ενταθεί και ο ρυθμός καθαρισμού. Το αφήνουμε στην κρίση σας.

Δεν γίνεται για μια ακόμη φορά να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τέτοιες αποκρουστικές εικόνες από τη Μαγνησία μας και ξανά και ξανά να γινόμαστε θύματα μιας ανυπολόγιστης δυσφήμησης της περιοχής μας. Ως αποτέλεσμα, είμαστε αναγκασμένοι και διερευνούμε με τους νομικούς το θέμα της μήνυσης κατά παντός υπευθύνου καθώς και της αγωγής για την ολική δυσφήμηση της περιοχής.

Μετά από έρευνα που κάναμε γι’ αυτό το θέμα, η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας είναι ο φορέας που ζήτησε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και πρότεινε να κλείσει το φράγμα οριστικά (μιας και η υπουργική απόφαση που υπάρχει κάνει σαφές ότι το φράγμα ανοίγει μόνο σε έκτακτη ανάγκη) μέσα σε ένα «μουδιασμένο» κλίμα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας συντάσσεται με όλους τους φορείς που αντιδρούν και εκφράζουν την μαζική αγανάκτησή τους όπως το Επιμελητήριο Μαγνησίας, η Ένωση της Εστίασης και άλλοι επαγγελματικοί φορείς για την υπόθεση των νεκρών ψαριών που μέρες τώρα βρίσκονται στην επιφάνεια του Παγασητικού κόλπου, δυσφημίζοντας την περιοχή ανά το Πανελλήνιο. Αυτό το φαινόμενο θα βάλει την «ταφόπλακα» του τουρισμού, εάν δεν υπάρξουν συλλογικές και άμεσες ενέργειες.