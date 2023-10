Boogie Belgique: Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 - Piraeus Club Academy

Οι Boogie Belgique στις 3 Νοεμβρίου μας προσκαλούν στη χρονομηχανή του μουσικού τους σύμπαντος, σε μία βραδιά ξεχωριστή, γεμάτη διαρκείς μίξεις downtempo, nu – jazz & electro-swing ρυθμών, διαχρονικές μουσικές και non stop χορό. Στο Piraeus Club Academy.

Ο ήχος των Boogie Belgique γεννήθηκε το 2012, συνδυάζοντας την αγάπη του ιδρυτή τους Oswald Cromheecke για τους abstract hip hop και dub ρυθμούς, αλλά και τους καλά κρυμμένους swing θησαυρούς.

Η φήμη τους χτίστηκε σιγά – σιγά, από στόμα σε στόμα, η εξέλιξη τους ήταν σταθερή και συνεχής και οι Boogie Belgique γρήγορα βρήκαν τη θέση τους στην underground σκηνή της instrumental hip hop, trip hop, electro-swing και nu jazz.

Boogie Belgique - Forever and Ever (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=2tA1rVKv4EE

Μέσα στα πρώτα τέσσερα χρόνια, κυκλοφόρησαν τρία άλμπουμ με την υπογραφή του Oswald στην παραγωγή. Με κομμάτια όπως το Forever & Ever και το Swing Thing, οι Boogie Belgique απέκτησαν πολύ γρήγορα fans σε όλο τον κόσμο. Στη σκηνή η εμφάνιση τους εξελίχθηκε από ένα DJ set του Oswald με συνοδεία της τρομπέτας του Cedric Van Overstraeten, σε μια πλήρη μπάντα με την Emily Van Overstraeten στα φωνητικά, τον Aiko Devriendt στα πλήκτρα, τον Martijn Van Den Broek στα τύμπανα και τον Ambroos De Schepper στο σαξόφωνο. Mε τη σύνθεση αυτή ηχογραφήθηκε το τέταρτο άλμπουμ τους, Volta στο δικό τους στούντιο στις Βρυξέλλες. Η προσέγγιση της συνεργατικής και DIY παραγωγής που τους χαρακτηρίζει, αποτυπώθηκε και στον νέο ήχο που δημιούργησαν, με τα νοσταλγικά στοιχεία να βρίσκονται πάντα παρόντα και αναλλοίωτα.

Τέσσερα χρόνια μετά την επιτυχία του Volta, το βελγικό γκρουπ επέστρεψε το 2022 με το Machine. Το έκτο άλμπουμ τους κάνει έναν παραλληλισμό με τη δεκαετία του 1930 τόσο μουσικά όσο και πολιτικά. Οι Boogie Belgique αποτίνουν φόρο τιμής στις μουσικές μιας δεκαετίας που τους εμπνέει αλλά και λατρεύουν, στους crooners, στις big bands και στο swing. Οι Boogie Belgique μας καλούν να επιβραδύνουμε τους ξέφρενους ρυθμούς, να χαλαρώσουμε, να αναπνεύσουμε, να ονειρευτούμε.

Boogie Belgique - Ms. Yutani (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=QNmhiTFeyiY

Οι Boogie Belgique παρουσιάζουν ένα υπέροχο οπτικοακουστικό σόου με live sampling, τρομπέτα, φλάουτο, πλήκτρα, κιθάρα, synth, σαξόφωνο, ντραμς και κρουστά. Έχουν εμφανιστεί σε όλη την Ευρώπη (Ελβετία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Τουρκία, Τσεχία, Βέλγιο και αλλού) και σε πολλά φεστιβάλ όπως το World Music Festival (RO), Mysteryland (NL), Chillout Festival (TR), Brussels Jazz Marathon (BE) και έχουν παίξει με τους Bonobo, Selah Sue, Fakear, Goldfrapp, Groundation, Mulatu Astake και άλλους.

Boogie Belgique - Tales of Old (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=Tq0tAfaKSG0

Οι μουσικές των Boogie Belgique είναι ένα πανέμορφο χαρμάνι από electronic και downtempo jazzy samples, ήρεμα χιπ χοπ beats, vintage drum breaks, με νότες γρήγορων χορευτικών grooves και επιρροές από τους Bonobo, Cinematic Orchestra και Fat Freddy's Drop. Ο ήχος των Boogie Belgique, χαλαρωτικός και οικείος, αναζωογονητικός, παρότι γεμάτος νοσταλγία και μια γλυκιά μελαγχολία, διεγείρει και κινητοποιεί και αποπνέει την αίσθηση των big bands μίας άλλης εποχής στο σήμερα.

Οι ευφάνταστοι και ταλαντούχοι Boogie Belgique είναι μία κατηγορία από μόνοι τους. Η μουσική τους παρακινεί και παροτρύνει το πνεύμα του παρελθόντος να ενωθεί με την ψυχή του μέλλοντος... Στις 3 Νοεμβρίου στο Piraeus Club Academy ελάτε μαζί τους στο επόμενο στάδιο της μυστηριώδους περιπέτειάς τους και αφεθείται να σας οδηγήσουν σε μία υπέροχη μουσική εμπειρία.

Boogie Belgique - Once have I (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=a0ukwowW2Z0

Έγραψαν για τους Boogie Belgique

"It suggests a genuine love of (and reverence for) the music of yesteryear and it means you can rest assured that Boogie Belgique never drifts into the realms of the cheesy and obvious." International DJ Magazine

«Στη μουσική τους είναι έκδηλη μία γνήσια και ειλικρινής αγάπη (και λατρεία θα λέγαμε για) τη μουσική του παρελθόντος και αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε μιας και οι Boogie Belgique ποτέ δεν θα καταφύγουν στη σφαίρα του βαρετού, των κλισέ και του προφανούς.» International DJ Magazine

"It's a beautiful concoction, and Boogie Belgique delivers on many aspects of this style throughout this eleven-track album. Volta is a satisfying trip in an aural time machine." The Noise Gate

«Είναι ένα όμορφο μείγμα και οι Boogie Belgique προσφέρει πολλές πτυχές αυτού του στυλ σε αυτό το άλμπουμ των έντεκα κομματιών. Το Volta είναι σαν ένα ευχάριστο ταξίδι μέσα σε μια χρονομηχανή ήχων και μουσικών.» The Noise Gate

"It's sound is a mix of retro sounds, jazz and modern eletronic music. The retro vibe sets you in an early 1900's where you can chill or boogie along all the songs." Has It Leaked

«Ο ήχος τους είναι ένας συνδυασμός ρετρό ήχων, τζαζ και μοντέρνας ηλεκτρονικής μουσικής. Η ρετρό ατμόσφαιρα σας φέρνει στις αρχές του 1900 όπου μπορείτε να χαλαρώσετε ή να χορέψετε με όλα τα τραγούδια.» Has It Leaked

"So refreshing. Each minute taste like something new while constantly being familiar at the same time! Incredible!" Tilos Radio

«Τόσο αναζωογονητικό. Κάθε λεπτό έχει τη γεύση του καινούργιου και ταυτόχρονα του σταθερά γνώριμου και οικείου! Απίστευτο!» Tilos Radio