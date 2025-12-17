Cardom: Διαφάνεια, ευκολία, αξιοπιστία στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων - Real.gr

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα από την Avis και τη Skroutz, με τη στήριξη της Εθνικής Τράπεζας λύνει τα χέρια των καταναλωτών

Ένα διαφορετικό τοπίο στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έρχεται να δημιουργήσει η νέα συνεργασία Avis & Skroutz. Μια συνεργασία που σκοπό έχει να ικανοποιήσει την ανάγκη για σωστή πληροφόρηση σε μια αγορά που πολλοί καταναλωτές την προσεγγίζουν με δισταγμό.

Μέσα από το Cardom . gr , ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει ανάμεσα σε δεκάδες προσφορές, όλες συνοδευόμενες από αναλυτικό τεχνικό έλεγχο και πλήρες ιστορικό συντήρησης. Και δεν είναι μόνο αυτό…

Πώς θα σας φαινότανε αν αποκτούσατε ένα αυτοκίνητο εύκολα, ηλεκτρονικά, χωρίς μεσάζοντες ή περιττές επισκέψεις, ενώ η παράδοσή του θα γινόταν μπροστά στην πόρτα σας;

Το Cardom σας το προσφέρει… Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής εποχής με την αξιοπιστία τριών μεγάλων ονομάτων της ελληνικής αγοράς. Η Avis εγγυάται την ποιότητα του στόλου, η Skroutz εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη διαφάνεια στις online συναλλαγές, ενώ η Εθνική Τράπεζα παρέχει ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης που διευκολύνουν την απόκτηση ενός αυτοκινήτου με προσιτούς και ξεκάθαρους όρους. Κάθε αγορά συνοδεύεται από 12μηνη εγγύηση στα μηχανικά μέρη και 14ήμερη δυνατότητα επιστροφής, προσφέροντας στον πελάτη σιγουριά και ευελιξία.

Το τρίπτυχο: διαφάνεια, ευκολία, αξιοπιστία αποτελεί το βασικό… συστατικό ώστε ο καταναλωτής να έχει τον πλήρη έλεγχο από την αρχική έρευνα έως την τελική παράδοση του αυτοκινήτου.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που αγοράζουμε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού για την ελληνική αγορά, όπου η τεχνολογία αξιοποιείται με στόχο να προσφέρει απτές λύσεις και πραγματική αξία στον πολίτη.