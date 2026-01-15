Χαϊδάρι: Λύκος περιπλανιέται σε δρόμο της περιοχής - Real.gr

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στο Χαϊδάρι, καθώς εθεάθη λύκος να περιπλανιέται σε δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της περιοχής ο λύκος εντοπίστηκε στην περιοχή του Δαφνίου, ενώ το Δασαρχείο είναι ενήμερο για την παρουσία του άγριου ζώου και διεξάγει σχετική έρευνα.

Το Δασαρχείο εξέδωσε συστάσεις προς τους πολίτες, με τα μέτρα να περιλαμβάνουν μεταξύ αυτών την απαγόρευση παροχής τροφής σε αδέσποτα και την εγκατάλειψη ζωικών υπολειμμάτων, καθώς οι λύκοι κατεβαίνουν προς αναζήτηση τροφής.

«Το Δασαρχείο έδωσε κάποιες οδηγίες, δηλαδή προτείνει κάποια μέτρα που πρέπει να παρθούν και εμείς βγάλαμε αμέσως ένα δελτίο τύπου με τις οδηγίες αυτές για να ενημερωθούν όλοι οι κάτοικοι. Τα μέτρα είναι ότι απαγορεύεται η παροχή τροφής στα αδέσποτα, πρέπει να γίνεται σε απόσταση 200 μέτρων. Οι λύκοι όπως και τα αγριογούρουνα, όλα αυτά τα ζώα κατεβαίνουν λόγω έλλειψης τροφής. Ψάχνουν να βρουν τροφή», είπε στο MEGA ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος και συμπλήρωσε:

«Επίσης απαγορεύεται να εγκαταλείπουμε ζωικά υπολείμματα, νεκρά ζώα και λοιπά, γιατί κάποιοι πάνε και τα πετάνε στα δάση. Επίσης, θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις βόλτες που κάνουν οι ιδιοκτήτες των σκύλων. Εκεί πρέπει να μην προκαλείται θόρυβος απ’ τα σκυλάκια και αν προκαλείται πρέπει και ο συνοδός, ο ιδιοκτήτης δηλαδή, να φωνάζει κάπως, να προκαλεί κάποιο θόρυβο ούτως ώστε να τρομάζει ο λύκος».

«Σε περίπτωση που δούμε το λύκο μπροστά, σε απόσταση μεγαλύτερη από 50 μέτρα, πρέπει να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά του. Δεν προσεγγίζουμε ποτέ βέβαια το λύκο, καλούμε το σκύλο κοντά και σε περίπτωση που έρχονται πιο κοντά, πλησιάζουν οι λύκοι, αντί να τρομοκρατηθούμε και να αρχίσουμε να τρέχουμε, πρέπει να αρχίζουμε να εκφραζόμαστε με επιθετικά, δηλαδή με επιθετικό τόνο για να φοβηθεί ο λύκος».

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι το Δασαρχείο εξετάζει τη λήψη μέτρων για την παγίδευση και μεταφορά του λύκου σε άλλο ορεινό όγκο, καθώς και την εγκατάσταση καμερών για την παρακολούθηση της πορείας του, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.