Χαλάνδρι: Χειροπέδες σε 25χρονο για παιδική πορνογραφία - Πώς απειλούσε ανήλικα κορίτσια - Real.gr

Ειδικότερα, ο 25χρονος αποκτούσε επαφές με πλήθος ανήλικων κοριτσιών, ακόμα και κάτω των 15 ετών, μέσω δημοφιλών πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, και αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, τους αποσπούσε υλικό που αφορούσε τη γενετήσια ελευθερία τους.

Στη συνέχεια, απειλούσε τα θύματα του ότι θα δημοσίευε το υλικό, αναγκάζοντάς τα να συνεχίσουν να του αποστέλλουν υλικό γενετήσιου περιεχομένου.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου μετά από καταγγελία της δράσης του 25χρονου, έδρασε άμεσα και μέσω των ηλεκτρονικών ιχνών (IP) των προφίλ του δράστη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ταυτοποίησε τον 25χρονο και αστυνομικοί τον συνέλαβαν στην οικία του, απογευματινές ώρες προχθες (15-9-2025).

Τι βρέθηκε στις έρευνες



Σε έρευνα εντός της οικίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- κινητά τηλέφωνα όπου εντοπίστηκε πλήθος υλικού παιδικής πορνογραφίας,

αεροβόλο πιστόλι,

-2- μαχαίρια,

σιδερογροθιά

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.