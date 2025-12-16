Quantcast
Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό» - Real.gr
real player

Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη – «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

17:21, 16/12/2025
Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη – «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη που πρωταγωνίστησε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στο Χαλάνδρι, είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι, ασκήθηκε ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Πρόκειται για τον γιο του βουλευτή του Μιχάλη Κατρίνη και έναν ακόμη ανήλικο. Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης όπως το δημοσίευσε η ΕΡΤ:

Τα αδικήματα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο είναι:

  • επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.
    απείθεια
  • οπλοφορία

Ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους». Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη».

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κ. Χατζηδάκης: Επιστρέφουν 160 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση

Κ. Χατζηδάκης: Επιστρέφουν 160 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση

18:46 16/12
Κυψέλη: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, θέλω να τη βοηθήσω» - Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη

Κυψέλη: «Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι σοβαρό, θέλω να τη βοηθήσω» - Τι λέει η μητέρα της 16χρονης που μαχαίρωσε την 14χρονη

18:45 16/12
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερες άλλες δύο κατηγορούμενες για τις παράνομες επιδοτήσεις - Τι δήλωσε η πεθερά του «αρχηγού»

18:26 16/12
Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό»

17:21 16/12
Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

Επεισόδιο Κωνσταντοπούλου - Κουτσούμπα στη Βουλή: «Λέτε ψέματα»-«Αλλά αυτή είστε»

17:03 16/12
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκλονίζει η σύζυγός του – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συγκλονίζει η σύζυγός του – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

17:45 16/12
Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

Αίγιο: Τι έδειξε η νεκροψία για την αιτία του θανάτου του 43χρονου που ξυλοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο

15:52 16/12
«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

«Κοσμικό Αίνιγμα»: Το μυστηριώδες αντικείμενο που εκπέμπει σήματα κάθε 44 λεπτά

17:15 16/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved