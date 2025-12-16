Χαλάνδρι: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη - «Σβήσε το όχημα, τα χέρια στο ταμπλό» - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη που πρωταγωνίστησε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου στο Χαλάνδρι, είδε το φως της δημοσιότητας.

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, σε βάρος των δύο συλληφθέντων για το περιστατικό της επικίνδυνης οδήγησης στο Χαλάνδρι, ασκήθηκε ποινική δίωξη πλημμεληματικού βαθμού ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να οριστεί ρητή δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Πρόκειται για τον γιο του βουλευτή του Μιχάλη Κατρίνη και έναν ακόμη ανήλικο. Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, της απείθειας και της οπλοφορίας.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης όπως το δημοσίευσε η ΕΡΤ:

Τα αδικήματα που περιγράφονται στο κατηγορητήριο είναι:

επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

απείθεια

απείθεια οπλοφορία

Ανάρτηση για τη σύλληψη του 16χρονου γιου του στο Χαλάνδρι έκανε ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και τονίζοντας ότι «ο νόμος ισχύει για όλους». Στο μήνυμά του χαρακτηρίζει την πράξη «αδικαιολόγητη και παράνομη», δηλώνει «συντριβή» ως πατέρας και αναφέρει ότι αναλαμβάνει «την ευθύνη που του αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», υπογραμμίζοντας πως, ως γονείς, θα σταθούν δίπλα στο παιδί τους «με πειθώ, λογική και αγάπη».