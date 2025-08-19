Χαλάνδρι: Με 15 μαχαιριές σκότωσε ο 28χρονος την 47χρονη - Τι είπε στους αστυνομικούς - Real.gr

Νέα γυναικοκτονία με θύμα 47χρονη.

Σοκάρει η νέα γυναικοκτονία, που έγινε το πρωί της Δευτέρας στο Χαλάνδρι, στην πυλωτή της πολυκατοικίας της. Θύμα μία 47χρονη γυναίκα και δράστης ένας 28χρονος. Λίγη ώρα πριν από τη στυγερή δολοφονία ο νεαρός είχε συναντήσει το θύμα στο συσσίτιο της εκκλησίας.

«Δεν την πλησίασα στο συσσίτιο, γιατί μου είχε κάνει συστάσεις ο ιερέας της ενορίας. Έφυγα πρώτος από το συσσίτιο, και την περίμενα στην είσοδο της πολυκατοικίας για να λύσουμε τις διαφορές μας. Όταν ήρθε της ζήτησα να μιλήσουμε, αλλά έβαλε τις φωνές. Θύμωσα και έβγαλα το μαχαίρι» φέρεται να δήλωσε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς.

Ο 28χρονος, την κυνήγησε στην πυλωτή της πολυκατοικίας, και όταν έφτασε κοντά της, την χτύπησε με το μαχαίρι στη θωρακική χώρα και στο λαιμό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το Star, τον περασμένο Μάρτιο η 47χρονη εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου και ανέφερε για τον 28χρονο: «Όπου τον βλέπω με ενοχλεί. Δε θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Με ενοχλεί».