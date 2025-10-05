Χαλάνδρι: Παρίσταναν τους αστυνομικούς και απέσπασαν κοσμήματα μεγάλης αξίας και μετρητά  - Real.gr

Κοσμήματα και μετρητά αξίας και μετρητά κατάφεραν να αρπάξουν επιτήδειοι προσποιούμενοι τους αστυνομικούς στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες άγνωστοι, υποδυόμενοι αστυνομικούς, απέσπασαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης κοσμήματα και μετρητά από μονοκατοικία στο Χαλάνδρι.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα μεγάλης και μετρητά ύψους 10.000 ευρώ από την οικία, όπου διαμένει ημεδαπός.

Η υπόθεση έχει καταγραφεί από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, το οποίο διερευνά το περιστατικό και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αντίστοιχες τηλεφωνικές απάτες.