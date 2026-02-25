Χαλκίδα: 14χρονος πήρε κρυφά τα κλειδιά του αυτοκινήτου και έπεσε σε δέντρο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα προκάλεσε 14χρονος στη Χαλκίδα το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, ο νεαρός φέρεται να πήρε κρυφά από τους γονείς του τα κλειδιά του αυτοκινήτου και να πήγε βόλτα.

Ο 14χρονος υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε πάνω σε δένδρο με αποτέλεσμα να εκσφενδονιστεί από το παρμπρίζ και εκτός αυτοκινήτου και έτσι προκλήθηκε ο σοβαρός τραυματισμός του.

Στο σημείο έφθασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου διασωληνώθηκε καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωλημένος με την κατάσταση της υγείας του να είναι ευτυχώς σταθερή.