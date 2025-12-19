Quantcast
Χαλκίδα: Έκλεισαν οι αγρότες την υψηλή γέφυρα – Τι ώρα θα την ανοίξουν - Real.gr
real player

Χαλκίδα: Έκλεισαν οι αγρότες την υψηλή γέφυρα – Τι ώρα θα την ανοίξουν

19:53, 19/12/2025
Χαλκίδα: Έκλεισαν οι αγρότες την υψηλή γέφυρα – Τι ώρα θα την ανοίξουν

Έκλεισαν ξανά απόψε την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες. 

Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 10 απόψε το βράδυ.

Οι αγρότες της Εύβοιας κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα θα κλείσουν για τρεις ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας διακόπτοντας τη κυκλοφορία και προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις αρχές για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής. Χαλκίδα εστιατόρια

Η πόλη έχει κυριολεκτικά τραβήξει χειρόφρενο καθώς τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα από τη διασταύρωση της Ριτσώνας μέχρι τη γέφυρα του Ευρίπου ενώ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια, δεν του επιτέθηκα - Ήμουν νηφάλιος»

Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια, δεν του επιτέθηκα - Ήμουν νηφάλιος»

20:50 19/12
ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία: Ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκφοφ θα συναντηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία: Ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκφοφ θα συναντηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών

20:45 19/12
ΔΥΠΑ: Συνολικά 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2025

ΔΥΠΑ: Συνολικά 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2025

20:40 19/12
Baba Vanga: Οι ανατριχιαστικές προβλέψεις για το 2026 – Αντιμέτωπη με έναν άγνωστο πολιτισμό η ανθρωπότητα

Baba Vanga: Οι ανατριχιαστικές προβλέψεις για το 2026 – Αντιμέτωπη με έναν άγνωστο πολιτισμό η ανθρωπότητα

20:30 19/12
Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς - Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά

Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς - Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά

20:22 19/12
Θεσσαλονίκη: Ο δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί 120 νέες και δωρεάν θέσεις στάθμευσης κοντά στα δικαστήρια

Θεσσαλονίκη: Ο δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί 120 νέες και δωρεάν θέσεις στάθμευσης κοντά στα δικαστήρια

20:15 19/12
Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

20:09 19/12
Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τον Πούτιν εάν αποτύχουν οι προσπάθειες των ΗΠΑ

Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τον Πούτιν εάν αποτύχουν οι προσπάθειες των ΗΠΑ

20:00 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved