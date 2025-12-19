Χαλκίδα: Έκλεισαν οι αγρότες την υψηλή γέφυρα – Τι ώρα θα την ανοίξουν - Real.gr

Έκλεισαν ξανά απόψε την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας οι αγρότες.

Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 10 απόψε το βράδυ.

Οι αγρότες της Εύβοιας κορυφώνουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα θα κλείσουν για τρεις ώρες την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας διακόπτοντας τη κυκλοφορία και προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης στις αρχές για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής.

Η πόλη έχει κυριολεκτικά τραβήξει χειρόφρενο καθώς τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα από τη διασταύρωση της Ριτσώνας μέχρι τη γέφυρα του Ευρίπου ενώ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν με μεγάλες καθυστερήσεις.