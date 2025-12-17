Χαλκίδα: Κινηματογραφική σύλληψη διαρρηκτών - Ο ένας εγκλωβίστηκε στο σπίτι και ο δεύτερος εντοπίστηκε μέσα σε τρένο - Real.gr

Κινηματογραφική επιχείρηση της Αστυνομίας εκτυλίχθηκε στη Χαλκίδα, όπου συνελήφθησαν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, μετά από διάρρηξη σε κατοικία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tvstar.gr, αστυνομικοί της Β’ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας εντόπισαν τους δράστες το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τη διάρρηξη κατοικίας στην περιοχή. Οι δύο διαρρήκτες είχαν παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού και είχαν αφαιρέσει κοσμήματα και τιμαλφή, τα οποία τοποθέτησαν σε μαξιλαροθήκη.

Την παραβίαση αντιλήφθηκε συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτήτριας, που διαμένει σε γειτονική κατοικία, το οποίο εισήλθε στο σπίτι. Όταν έγινε αντιληπτός από τους δράστες, εκείνοι τον απώθησαν προκειμένου να διατηρήσουν στην κατοχή τους τα κλοπιμαία και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, ο ενήλικος δράστης εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό της κατοικίας και συνελήφθη, ενώ ο ανήλικος συνεργός του κατάφερε αρχικά να διαφύγει παίρνοντας μαζί του τα κλοπιμαία. Άμεσα ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, όπως και έγινε λίγη ώρα αργότερα.