Χαλκίδα: Συνελήφθη ο οδηγός μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί - Real.gr

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον οδηγό μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε μικρό παιδί στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών που βρίσκονταν στην οδό Χαινά, ένα μηχανάκι παρέσυρε νήπιο στην οδό Χαινά και στη συνέχεια το εγκατέλειψε και έφυγε.

Όπως αναφέρει το evima.gr, το παιδάκι μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ ξεκίνησαν να πληθαίνουν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό του οδηγού.

Έπειτα από αναζήτηση της αστυνομίας που έφτασε αμέσως στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος, εντοπίστηκε η μηχανή και συνελήφθη ο οδηγός της στη Χαλκίδα.